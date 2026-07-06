Jude Bellingham quá hay! Lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút cho tuyển Anh, khiến hơn 80.000 CĐV Mexico chết lặng

Jude Bellingham có màn trình diễn bùng nổ trong trận gặp Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Ở trận đấu vòng 1/8 giữa ĐT Anh và ĐT Mexico diễn ra vào sáng 6/7 (giờ Việt Nam), chỉ trong ít phút cuối hiệp một, Jude Bellingham đã khiến sân vận động của đội chủ nhà gần như "đóng băng" với màn tỏa sáng rực rỡ.

Phút 36, tuyển Anh tổ chức phản công tốc độ. Bukayo Saka thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Bellingham băng cắt đánh đầu cận thành, đánh bại thủ môn Raul Rangel, mở tỷ số 1-0 cho Tam sư. Chưa đầy hai phút sau, đội bóng áo trắng tiếp tục trừng phạt sai lầm của Mexico. Sau tình huống cướp bóng ngay trước vòng cấm, Bellingham phối hợp một-hai ăn ý với Harry Kane rồi băng xuống đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn khiến hơn 80.000 CĐV Mexico trên khán đài chết lặng. Bầu không khí cuồng nhiệt trước đó nhanh chóng nhường chỗ cho sự im lặng khi đội chủ nhà khu vực Bắc Mỹ bất ngờ để đối thủ vượt lên dẫn trước với cách biệt hai bàn.

Bellingham tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 khi trở thành linh hồn trong lối chơi của tuyển Anh. Khả năng xâm nhập vòng cấm, chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng của tiền vệ 23 tuổi giúp Tam sư tạo lợi thế lớn trước khi hiệp một khép lại.

Dù Mexico sau đó rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Julian Quinones ở phút 42, màn trình diễn chói sáng của Bellingham với cú đúp chỉ trong hai phút vẫn là điểm nhấn lớn nhất của hiệp 1 trận đấu.