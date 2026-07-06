Neymar Jr chia tay tuyển Brazil: Nhìn lại hành trình 16 năm, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc

Nhìn lại chặng đường 16 năm khoác áo đội tuyển Brazil của Neymar Jr.

Sân vận động MetLife (New Jersey), những phút bù giờ cuối cùng của trận vòng 1/8 World Cup 2026. Bảng điện tử nhảy sang phút 90+10. Trên chấm phạt đền, Neymar Jr lùi lại, lấy đà rồi lạnh lùng dứt điểm tung lưới đội tuyển Na Uy. Đó là bàn thắng thứ 80 trong sự nghiệp quốc tế của anh. Nhưng định mệnh đã an bài, tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó với tỷ số 1-2. Brazil bị loại. Neymar đổ gục xuống thảm cỏ, hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt lã chã rơi.

16 năm kết thúc

Mười sáu năm trước, cũng chính tại thảm cỏ MetLife này, cậu thiếu niên 18 tuổi với mái tóc mohican ngổ ngáo đã ghi bàn ngay trận ra mắt Selecao. Mười sáu năm sau, vòng lặp thời gian khép lại ở nơi nó bắt đầu. "Mọi thứ bắt đầu ở đây và tôi kết thúc ở đây. Giờ thì tất cả đã chấm dứt rồi", lời tuyên bố từ giã đội tuyển của số 10 huyền thoại tựa như một tiếng thở dài buông xuôi của một vị hoàng tử đã kiệt sức sau những năm tháng gồng gánh cả một "giang sơn".

Neymar từ giã đội tuyển quốc gia (Ảnh: ESPN)

Nhìn lại hành trình 16 năm khoác áo vàng-xanh của Neymar, người ta thấy một đồ thị hình sin đầy nghiệt ngã của số phận. Anh xuất hiện vào giai đoạn thoái trào của bóng đá xứ sở Samba, khi những Ronaldinho, Kaka, Adriano đã lùi vào bóng tối. Neymar là vì tinh tú duy nhất mang trên vai kỳ vọng tái sinh một đế chế. Người ta từng say đắm chứng kiến một Neymar rực lửa, nhảy múa hủy diệt nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Confederations Cup 2013 để giành Quả bóng Vàng giải đấu. Đó là lúc cả thế giới tin rằng, ngai vàng của bóng đá thế giới sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh.

Kỳ vọng trên vai của "vũ công Samba" cuối cùng

Thế nhưng, vinh quang càng lớn, bi kịch càng sâu dày. Kỳ World Cup 2014 trên quê nhà trở thành một vết thương rướm máu mãi mãi không lành. Mang theo áp lực nghẹt thở của 200 triệu dân, Neymar chơi thăng hoa với 4 bàn thắng, trước khi cú húc đầu gối ác nghiệt của Juan Zuniga bên phía Colombia tại tứ kết làm rạn xương sống của anh. Neymar rời sân trên chiếc cáng cứu thương trong tiếng khóc. Mất đi điểm tựa duy nhất, Brazil hoàn toàn sụp đổ với thảm bại kinh hoàng 1-7 trước người Đức ở bán kết.

Dẫu đã có lúc anh tìm thấy sự chuộc lỗi bằng cú sút luân lưu quyết định mang về tấm Huy chương Vàng Olympic Rio 2016 lịch sử, thì ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại các sân chơi lớn, số phận vẫn quá tàn nhẫn với số 10 tài hoa. Ký ức của anh với giải đấu lớn nhất hành tinh luôn là những tiếng khóc nghẹn ngào. Khóc vì bất lực trước người Bỉ năm 2018 và đỉnh điểm là giọt nước mắt u uất tại Qatar 2022. Đêm Al Rayyan năm ấy, Neymar vẽ nên một siêu phẩm solo đỉnh cao vào lưới Croatia ở hiệp phụ, nhưng sự hớ hênh của hàng thủ đã tước đi tất cả, ném anh vào bóng tối của loạt đấu súng định mệnh.

Đến kỳ World Cup 2026, ở tuổi 34, sau những chấn thương đứt dây chằng tàn phá nặng nề thể trạng, Neymar không còn là hạt nhân đá chính mà chấp nhận sắm vai "vũ khí dự bị chiến lược". Anh lầm lũi vào sân, lầm lũi chiến đấu và ghi bàn, nhưng không thể chống lại quy luật của thời gian và một tập thể Na Uy sung mãn do Erling Haaland dẫn dắt.

Neymar chia tay trong nước mắt (Ảnh: Getty)

16 năm qua, Neymar đã làm những gì

Xét về mặt thống kê, Neymar ra đi trên đỉnh thế giới. Với 80 bàn thắng sau 130 trận, anh vượt qua Vua bóng đá Pele để trở thành Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil. Anh và Pele cũng là hai cầu thủ duy nhất của quốc gia này ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau (2014, 2018, 2022, 2026). Thế nhưng, nhìn vào phòng truyền thống, anh lại sở hữu một khoảng trống mênh mông: Không World Cup, không Copa America. Anh trở thành chứng nhân cho một kỷ nguyên kiệt xuất nhưng lận đận, một thiên tài cô độc giữa một thế hệ Brazil thiếu vắng những người chia lửa xứng tầm.

Neymar tạm biệt giấc mơ World Cup (Ảnh: Getty)

Người Brazil có thể tiếc nuối, thậm chí trách móc anh vì không thể mang về chiếc cúp vàng thứ sáu như các tiền bối. Nhưng bóng đá thế giới sẽ mãi nhớ về anh – vị hoàng tử cuối cùn giữ lại linh hồn cho lối đá ngẫu hứng giữa thời đại của những "cỗ máy" chiến thuật sặc mùi thực dụng. Anh chơi bóng bằng bản năng thuần khiết, bằng niềm vui nguyên bản của những đứa trẻ đường phố và bằng cả những vết sẹo rướm máu trên da thịt.

Vũ điệu Samba của Neymar Jr tại đội tuyển Brazil đã chính thức khép lại. Đó là một hành trình dang dở, một cái kết không có hậu, nhưng chính nét khiếm khuyết ấy lại biến anh thành một biểu tượng bất tử của sự lãng mạn, tài hoa trong lòng người hâm mộ.