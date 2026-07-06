Bê bối World Cup: FIFA "xóa án" cho tiền đạo tuyển Mỹ sau 1 cuộc gọi, ĐT Bỉ phẫn nộ doạ kiện lên toà án thể thao

FIFA kích hoạt "xoá treo giò" cho Balogun của tuyển Mỹ, bóng đá Bỉ dậy sóng trước vòng 16 đội.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) vừa chính thức phát động một cuộc chiến pháp lý nhắm vào quyết định gây tranh cãi dữ dội của FIFA, khi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới bất ngờ đảo ngược án phạt, cho phép tiền đạo chủ lực Folarin Balogun của tuyển Mỹ ra sân trong trận đại chiến tại vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Bỉ lúc 7h ngày 7/7.

Trước đó, Folarin Balogun đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina tại vòng 32 đội. Theo đúng quy định nghiêm ngặt hiện hành của FIFA, một tấm thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với án treo giò một trận tự động, buộc Balogun phải làm khán giả trong cuộc đối đầu sinh tử với đội tuyển Bỉ.

Tuy nhiên, cục diện đã đảo chiều một cách ngoạn mục vào chiều 5/7. Ủy ban Kỷ luật của FIFA bất ngờ ra thông báo kích hoạt Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật để hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu của Balogun. Quyết định mang tính "ngoại lệ" này đồng nghĩa với việc tiền đạo tuyển Mỹ lập tức được khôi phục quyền thi đấu ngay trước thềm trận gặp Bỉ.

Balogun đã bị thẻ đỏ trong trận Bosnia và Herzegovina nhưng vẫn có mặt trong trận đấu với Bỉ (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, làn sóng phẫn nộ đã bùng. Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) lập tức ra thông báo tuyên bố họ cảm thấy "kinh ngạc và bất bình sâu sắc", đồng thời khẳng định phán quyết của FIFA hoàn toàn mâu thuẫn với các quy chế nền tảng của giải đấu, nơi tính công bằng thể thao phải được đặt lên hàng đầu. RBFA nhấn mạnh họ đang phối hợp với các chuyên gia pháp lý để "nghiên cứu tất cả các phương án khả thi" nhằm lật ngược quyết định này.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, động thái của FIFA được xem là một "món quà trời cho" đối với tham vọng tiến sâu của đội tuyển xứ cờ hoa. Các cầu thủ Mỹ cho biết họ chỉ nhận được tin vui ngay trên xe buýt khi đang di chuyển đến sân tập. Ngôi sao số một Christian Pulisic hào hứng chia sẻ: "Cảm giác thật tuyệt vời. Balo (Balogun) đã đối mặt với áp lực rất tốt và toàn đội hoàn toàn xứng đáng có được sự phục vụ của cậu ấy".

Balogun trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Bỉ (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, theo hãng Reuters đằng sau quyết định "bẻ còi" vô tiền khoáng hậu này được cho là có sự can thiệp từ những cấp cao nhất. Ông Donald Trump đã gọi cho ông Infantino để yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới xem xét lại quyết định truất quyền thi đấu. Ngay sau khi FIFA công bố lệnh xóa án, ông Trump đã lập tức lên mạng xã hội Truth Social để gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn!".

Để bảo vệ phán quyết của mình, FIFA lập luận rằng Điều 27 cho phép cơ quan tư pháp quyền đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành các biện pháp kỷ luật không liên quan đến dàn xếp tỷ số. Nếu trong vòng 12 tháng tới, Balogun tái phạm một lỗi có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự, án treo giò một trận này sẽ ngay lập tức được khôi phục, cộng dồn với hình phạt mới. Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi gay gắt, đặc biệt từ phía đội tuyển Bỉ.