Haaland phô diễn thông số "hủy diệt" trước Brazil: 4 cú sút, 2 bàn thắng, 100% không chiến

Haaland đã có màn trình diễn rực sáng trong trận Na Uy thắng 2-1 Brazil để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Trận cầu đinh tại vòng 1/8 World Cup 2026 rạng sáng nay đã khép lại với cú sốc Na Uy quật ngã gã khổng lồ Brazil với tỷ số 2-1. Diễn biến trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính khi thủ thành Orjan Nyland cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes ở hiệp một, tạo tiền đề để Na Uy đứng vững. Sự khác biệt chỉ thực sự đến ở cuối hiệp hai khi Erling Haaland rực sáng với cú đúp bàn thắng đẳng cấp ở các phút 79 và 90, trước khi Neymar gỡ lại một bàn danh dự cho Brazil trên chấm 11m ở phút 90+10.

Vượt lên trên diễn biến nghẹt thở, màn trình diễn cá nhân của Erling Haaland trước hàng phòng ngự toàn sao của Brazil mới là thứ khiến cả thế giới phải ngả mũ. Những số liệu thống kê sau trận của tiền đạo mang áo số 9 đã phản ánh trọn vẹn đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu thế giới.

Haaland ghi cú đúp vào lưới Brazil (Ảnh: Getty)

Haaland với thông số huỷ diệt

Nhìn vào các số liệu thống kê, đây là một trận đấu hoàn hảo của cá nhân Haaland ở một sân khấu lớn. Đối mặt với hàng thủ đẳng cấp thế giới, tiền đạo này tung ra 4 cú sút và cụ thể hóa thành 2 bàn thắng, đạt hiệu suất chuyển hóa lên tới 50%. Đặc biệt, Haaland áp đảo hoàn toàn các trung vệ Brazil khi chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp không chiến. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ săn bàn, anh còn đập tan định kiến về một trung phong "chờ bóng" khi chủ động lùi sâu kết nối lối chơi, tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và có 2 đường chuyền quyết định cho các đồng đội.

Haaland tạo nên "cú sốc" cho mọi hàng phòng ngự (Ảnh: Getty)

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí tại sân vận động như nổ tung. Để ăn mừng tấm vé tứ kết lịch sử, Haaland đã tiến về phía góc khán đài, trực tiếp cầm dùi đánh mạnh vào chiếc trống lớn của hội cổ động viên để bắt nhịp cho vũ điệu Viking đầy hào hùng. Hàng vạn người hâm mộ Na Uy đồng thanh hô vang và vỗ tay theo từng nhịp trống của thủ lĩnh. Ngay sau đó, các cầu thủ Na Uy cùng nhau ngồi bệt xuống mặt cỏ, xếp thành hàng dọc để thực hiện động tác mô phỏng những chiến binh đang chèo thuyền vượt đại dương.

Cú đúp đẳng cấp cùng màn ăn mừng giàu bản sắc của Erling Haaland không chỉ chính thức tiễn Brazil về nước, đưa anh lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng, mà còn đánh dấu một trang sử mới chói lọi cho bóng đá Na Uy tại đấu trường thế giới.