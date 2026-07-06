ĐT Anh đổ gục, ăn mừng sau chiến thắng "hú hồn" 3-2 trước Mexico, chủ nhà rời World Cup trong nước mắt

ĐT Anh thoát hiểm trước Mexico, chủ nhà World Cup 2026 bật khóc chia tay giải đấu ngay trên sân nhà.

Sau hơn 90 phút nghẹt thở trên sân vận động Azteca, ĐT Anh đã đánh bại Mexico với tỷ số 3-2 để giành quyền góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Chiến thắng của thầy trò HLV Thomas Tuchel không hề dễ dàng khi họ phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà.

Tam sư nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Lối chơi tốc độ cùng khả năng tận dụng cơ hội giúp đại diện châu Âu liên tục khiến hàng thủ Mexico chao đảo. Có thời điểm, Anh vươn lên dẫn 3-1 và tưởng như đã nắm chắc chiến thắng.

Tuy nhiên, Mexico không chấp nhận đầu hàng. Được hàng chục nghìn CĐV trên khán đài tiếp lửa, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối. Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 khiến bầu không khí tại Azteca bùng nổ, đồng thời đẩy tuyển Anh vào những phút phòng ngự nghẹt thở.

Khoảng thời gian bù giờ trở thành màn "tra tấn tinh thần" với các cầu thủ áo trắng. Mexico liên tục dồn bóng về phía khung thành Jordan Pickford, tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm.

Ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, các cầu thủ Anh đồng loạt đổ gục xuống sân vì kiệt sức trước khi bật dậy ăn mừng cuồng nhiệt. Những cái ôm, những tiếng hét và nụ cười xuất hiện khắp mặt cỏ, phản ánh đúng sự nhẹ nhõm của Tam sư sau khi vượt qua thử thách được xem là khó khăn nhất từ đầu giải.

Trái ngược hoàn toàn với niềm vui của đội bóng xứ sương mù là khung cảnh đầy nước mắt của Mexico. Nhiều cầu thủ chủ nhà gục xuống sân, ôm mặt khóc vì giấc mơ tiến sâu tại kỳ World Cup được tổ chức trên quê hương đã chính thức khép lại.

Khán đài Azteca cũng chìm trong bầu không khí tiếc nuối. Không ít CĐV Mexico nán lại rất lâu sau trận để vỗ tay cảm ơn các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng không như mong đợi.

Với chiến thắng đầy cảm xúc này, tuyển Anh giành quyền vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán hiện tượng Na Uy - đội bóng vừa gây bất ngờ khi loại Brazil ở vòng 1/8. Trong khi đó, Mexico chính thức dừng bước, khép lại hành trình đáng nhớ nhưng đầy tiếc nuối trên sân nhà.