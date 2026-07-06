Đến chịu với CĐV Mexico: Hết phá giấc ngủ lại chiếu tia laser vào mắt Bellingham trên sân, vẫn không ngăn được tuyển Anh chiến thắng

Trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico trên sân Azteca không chỉ nóng bởi những pha bóng quyết liệt, mà còn bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Trong nỗ lực tiếp sức cho đội nhà, một số CĐV Mexico đã sử dụng tia laser để gây ảnh hưởng tới các cầu thủ Anh, và Jude Bellingham là người bị nhắm đến.

Hình ảnh từ sóng truyền hình cho thấy một chấm laser màu xanh xuất hiện rõ trên khuôn mặt của tiền vệ 23 tuổi khi anh đang thi đấu. Suốt trận, khán giả Mexico liên tục la ó mỗi khi các cầu thủ Anh cầm bóng, thậm chí còn có thời điểm ném chai xuống sân để gây sức ép. Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV chủ nhà còn có màn gây rối gần khách sạn ĐT Anh, đốt pháo hoa, chơi nhạc, bấm còi ầm ĩ nhằm phá giấc ngủ của cầu thủ đội khách.

Dù vậy, những tác động từ khán đài không thể ngăn cản Bellingham tạo nên màn trình diễn xuất sắc. Ngôi sao của Real Madrid ghi liền hai bàn thắng để giúp tuyển Anh sớm vươn lên dẫn trước 2-0. Bàn mở tỷ số đến từ pha băng cắt dứt điểm sau đường tạt của Bukayo Saka, trước khi anh hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Harry Kane.

May mắn cho Bellingham là tia laser không chiếu trực tiếp vào mắt ở thời điểm anh thực hiện các pha dứt điểm. Không chỉ có sự cố liên quan đến laser, trận đấu còn chứng kiến hàng loạt tình huống gây tranh cãi.

Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu đầu hiệp hai sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định trung vệ này có pha vào bóng nguy hiểm. Phía Mexico cũng liên tục phản ứng, cho rằng Nico O'Reilly đã thúc cùi chỏ vào miệng Jorge Sanchez.

Ở ngoài sân, Jordan Henderson cũng trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn. Dù không được tung vào sân thi đấu, tiền vệ kỳ cựu vẫn nhận thẻ vàng ở cuối trận. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh còn bị chấn thương khi cố nhảy qua bảng quảng cáo để ăn mừng cùng đồng đội, phải rời sân bằng cáng và được hỗ trợ thở oxy.

Ảnh: Getty

Khép lại hơn 100 phút đầy căng thẳng, tuyển Anh giành chiến thắng 3-2 để ghi tên vào tứ kết. Đây mới chỉ là thất bại thứ ba của Mexico trên sân Azteca trong vòng 60 năm, càng cho thấy giá trị của chiến thắng mà thầy trò HLV Thomas Tuchel giành được trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt cả về bầu không khí lẫn độ cao.

Với màn trình diễn chói sáng, Bellingham tiếp tục được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - lần thứ ba anh nhận danh hiệu này tại World Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 2003 hiện đã có 4 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu.

Ở vòng tứ kết, tuyển Anh sẽ đối đầu Na Uy - đội bóng vừa tạo địa chấn khi loại Brazil với cú đúp của Erling Haaland. Đây được xem là màn so tài rất đáng chờ đợi giữa Jude Bellingham và Erling Haaland.