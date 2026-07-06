Harry Kane bị CĐV Mexico hắt bia và coca xối xả vào người người khi ăn mừng bàn thắng

Bất chấp "cơn mưa bia" từ khán đài, Harry Kane và tuyển Anh vẫn nhấn chìm chủ nhà Mexico

Trận thắng kịch tính 3-2 của tuyển Anh trước Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã để lại một hình ảnh đầy hỗn loạn khi đội trưởng Harry Kane và các đồng đội đã bị các cổ động viên chủ nhà dội mưa bia thẳng vào người ngay trên sân.

Sự cố xảy ra ở hiệp hai, khi tuyển Anh đang chơi thiếu người do Jarell Quansah bị thẻ đỏ nhưng lại bất ngờ được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane bình tĩnh dứt điểm tung lưới Mexico, nâng tỷ số lên 3-1 cho "Tam Sư".

Quá phấn khích trước bàn thắng quan trọng, Harry Kane cùng các ngôi sao tuyển Anh đã lao thẳng về phía góc sân để ăn mừng. Hành động này ngay lập tức châm ngòi cho cơn thịnh nộ của hàng vạn cổ động viên Mexico có mặt tại chảo lửa Azteca.

Harry Kane và các đồng đội tuyển Anh đã bị tạt bia và coca sau khi ăn mừng chiến thắng trước Mexico (Ảnh: Reuters) Harry Kane và các đồng đội tuyển Anh đã bị tạt bia và coca sau khi ăn mừng chiến thắng trước Mexico (Ảnh: Reuters)

Cơn mưa bia trụt xuống sân cỏ (Ảnh: Reuters)

Chỉ trong vài giây, một cơn mưa vật thể lạ, chủ yếu là các cốc nhựa chứa đầy bia và nước ngọt, đã được đám đông tức giận ném xối xả từ trên khán đài xuống. Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy hàng loạt chiếc cốc bay lơ lửng trên đầu các cầu thủ Anh, nước bia bắn tung tóe khắp nơi. Harry Kane và một vài đồng đội đứng ngay tâm điểm đã bị hứng trọn "cơn mưa bia.

Bất chấp việc bị ném bia và bầu không khí vô cùng sục sôi, căng thẳng từ các khán đài, các cầu thủ Anh dường như không mấy bận tâm. Họ vẫn tiếp tục ôm nhau chia vui và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào trước khi quay trở lại sân để chiến đấu và bảo toàn thành công chiến thắng 3-2.