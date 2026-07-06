"Chúng tôi không ngán một ai", "thần đồng" Lamine Yamal ngạo nghễ khi đối đầu Ronaldo và Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026

Lamine Yamal tuyên bố đanh thép trước đại chiếnTây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc thư hùng được chờ đợi giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ diễn ra. Trước màn đối đầu với Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội, thần đồng Lamine Yamal đã gửi đi thông điệp đầy tự tin, khẳng định La Roja không e ngại bất cứ đối thủ nào trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Sau chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội, Yamal thừa nhận Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng điều đó không làm giảm niềm tin của toàn đội.

"Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cải thiện, cả về lối chơi lẫn cường độ thi đấu. Nhưng chúng tôi biết mình có chất lượng như thế nào và chúng tôi không sợ bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi là Tây Ban Nha. Điều đó phải được thể hiện trên sân, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào bản thân".

Phát biểu của ngôi sao 18 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đối thủ tiếp theo của La Roja là Bồ Đào Nha - đội bóng sở hữu Cristiano Ronaldo, người vẫn đang là thủ lĩnh trên hàng công ở tuổi 41. Tuy nhiên, Yamal khẳng định anh không để bản thân bị phân tâm bởi màn so tài với một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử bóng đá.

"Được đối đầu với Cristiano rõ ràng là một vinh dự. Nhưng điều tôi quan tâm là giành chiến thắng. Tôi không bận tâm mình sẽ phải đối đầu với ai".

Lamine Yamal và Ronaldo là 2 ngôi sao được chú ý nhất trước trận đại chiến Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Dù còn rất trẻ, Yamal đang có một kỳ World Cup bùng nổ. Cầu thủ của Barcelona liên tục tạo dấu ấn bằng những pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến, góp công lớn giúp Tây Ban Nha tiến vào vòng 1/8.

Điều đáng chú ý là sau khi được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Áo, Yamal không dành nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tuyển thủ sinh năm 2008 nhanh chóng hướng sự tập trung sang trận gặp Bồ Đào Nha, cho thấy quyết tâm đưa La Roja tiến sâu tại World Cup 2026.

Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn, Yamal cũng khiến nhiều người xúc động khi nói về gia đình - nguồn động lực lớn nhất trong sự nghiệp của anh. "Nhìn em trai hạnh phúc, nhìn mẹ được sống cuộc sống mà bà luôn mơ ước... điều đó có ý nghĩa với tôi hơn tất cả. Em trai giống như con trai của tôi vậy, và tôi yêu thằng bé vô cùng".

Màn đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì thế càng trở nên đáng chờ đợi hơn. Một bên là Cristiano Ronaldo với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, bên kia là Lamine Yamal - gương mặt được xem là tương lai của bóng đá thế giới.

Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển giàu tham vọng, đây còn được xem là màn chạm trán mang tính biểu tượng giữa hai thế hệ ngôi sao, khi một huyền thoại vẫn chưa muốn dừng lại và một tài năng trẻ đang sẵn sàng viết nên chương mới cho bóng đá Tây Ban Nha.