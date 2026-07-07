Bruno Fernandes "bỏ rơi" Ronaldo

Rooney chỉ thẳng lỗi của Bruno Fernandes với Ronaldo.

Thất bại cay đắng 0-0 trước Tây Ban Nha sau bàn thua nghiệt ngã của Mikel Merino ở phút bù giờ cuối trận không chỉ tiễn tuyển Bồ Đào Nha rời World Cup 2026, mà còn chính thức khép lại giấc mơ vàng dang dở của Cristiano Ronaldo. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, làn sóng mổ xẻ nguyên nhân thất bại của "Selecao châu Âu" đã nổ ra dữ dội. Trong đó, cựu danh thủ Wayne Rooney đã thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất trên hàng công là sự thiếu kết nối giữa nhạc trưởng Bruno Fernandes và người đội trưởng vĩ đại của mình.

Phát biểu sau trận đấu, cựu tiền đạo Manchester United không ngần ngại hướng mũi dùi chỉ trích về phía Bruno Fernandes khi cho rằng tiền vệ này chưa biết cách khai thác tối đa vũ khí nguy hiểm nhất mang tên CR7. Rooney phân tích một tình huống cụ thể trên sân:

"Tôi thấy một tình huống Bruno hoàn toàn có thể treo bóng vào vùng cấm nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Nếu đã sử dụng Cristiano, bạn phải biết cách khai thác điểm mạnh của cậu ấy", Rooney chia sẻ.

Rooney cho rằng Bruno đã không hỗ trợ Ronaldo (Ảnh: Getty)

Theo góc nhìn chiến thuật của gã Shrek, lối chơi của Ronaldo ở tuổi 41 cần một tư duy phục vụ hoàn toàn khác từ các vệ tinh xung quanh. Rooney nhấn mạnh siêu sao người Bồ Đào Nha không còn phù hợp với vai trò thường xuyên lùi sâu để nhận bóng ở khu vực cách khung thành khoảng 30 mét như thời đỉnh cao phong độ. Ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp, giá trị độc nhất của CR7 nằm ở khả năng chọn vị trí cực kỳ nhạy bén, kỹ năng dứt điểm một chạm thượng thừa trong vùng cấm và sự nguy hiểm trong các tình huống cố định. Khi Bruno Fernandes – người chịu trách nhiệm sáng tạo chính từ chối nhồi bóng vào trung lộ, anh đã vô tình cô lập người đồng đội của mình.

Quan điểm của Wayne Rooney ngay lập tức nhận được sự đồng tình lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ xứ bồ. Xuyên suốt giải đấu năm nay, tiền vệ thuộc biên chế Man Utd bị đánh giá là có một kỳ World Cup tương đối mờ nhạt và dưới kỳ vọng. Anh không những không thể tìm thấy sợi dây liên lạc với Ronaldo mà còn hoàn toàn mất hút ở các thông số bàn thắng hay kiến tạo đột biến.

Hành trình World Cup 2026 của Bồ Đào Nha đã khép lại với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Ronaldo trong ngày chia tay World Cup. Thất bại này một lần nữa để lại bài học cay đắng cho ban huấn luyện Bồ Đào Nha, khi họ sở hữu một trong những "sát thủ" vòng cấm vĩ đại nhất lịch sử nhưng lại không thể xây dựng được một bệ phóng đủ tầm để giúp anh tỏa sáng lần cuối.