Lee Kang-in dứt tình với PSG, có bến đỗ mới sau World Cup đầy sóng gió cùng tuyển Hàn Quốc

Lee Kang-in rời PSG, gia nhập Atletico Madrid với giá hơn 40 triệu euro.

Ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại, thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đã lập tức rung chuyển bằng thương vụ bom tấn mang tên Lee Kang-in. Theo nguồn tin uy tín từ RMC Sport, tiền vệ người Hàn Quốc đã chính thức đạt thỏa thuận chia tay Paris Saint-Germain để chuyển sang đầu quân cho câu lạc bộ Atletico Madrid. Tổng giá trị của thương vụ này được ước tính lên tới hơn 40 triệu euro, bao gồm cả các điều khoản phụ phí dựa trên hiệu suất thi đấu.

Lee Kang-in cập bến Atletico (Ảnh: Romano)

Đây được xem là cái kết có hậu cho sự kiên trì của Atletico Madrid, đội bóng từng đổ bể thương vụ chiêu mộ ngôi sao 25 tuổi vào mùa hè năm ngoái do HLV Luis Enrique quyết giữ chân anh để đảm bảo chiều sâu đội hình cho PSG. Tuy nhiên, sau một mùa giải không tìm được chỗ đứng vững chắc tại sân Công viên các Hoàng tử, cả PSG và Lee Kang-in đều thống nhất khép lại mối lương duyên trước thời hạn hợp đồng hai năm.

Dù sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, cựu cầu thủ Valencia chưa bao giờ là sự lựa chọn số một trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Ở mùa giải vừa qua, đóng góp của tuyển thủ Hàn Quốc vào chức vô địch cúp châu Âu của gã nhà giàu nước Pháp chủ yếu đến từ băng ghế dự bị. Anh chỉ có vỏn vẹn 18 lần đá chính tại Ligue 1 và hoàn toàn vắng mặt trong đội hình xuất phát của PSG tại đấu trường Champions League. Tính tổng cộng sau hai mùa giải khoác áo đội bóng thủ đô Paris, Lee Kang-in sở hữu 124 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 16 bàn thắng cùng 16 đường kiến tạo.

Quyết định chuyển đến Civitas Metropolitano được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho sự nghiệp của tiền vệ người Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia cá tính Diego Simeone, Lee Kang-in được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa" vạn năng, mang lại sự đột biến, tính sáng tạo và mềm mại vốn đang thiếu cho hàng công vốn thiên về thể lực của Atletico Madrid.

Đây là tín hiệu đáng mừng của Kang-in sau kỳ World Cup không thành công với tuyển Hàn Quốc. Họ bị loại từ vòng bảng và phải đối diện cơn thịnh nộ từ người hâm mộ.