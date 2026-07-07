Dở khóc dở cười tiền vệ tuyển Anh: Phải phẫu thuật vì trèo rào ăn mừng, khép lại World Cup không thể nghiệt ngã hơn

Hành trình World Cup 2026 của Jordan Henderson chính thức khép lại sau sự cố chấn thương hy hữu trong màn ăn mừng chiến thắng đầy kịch tính của đội tuyển Anh trước Mexico tại vòng 16 đội.

Tiền vệ Jordan Henderson đã phải chia tay World Cup 2026 trong sự cay đắng sau khi dính chấn thương cổ tay nghiêm trọng và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Điều đáng nói, sự cố này lại xảy ra ngay trong lúc toàn đội đang ăn mừng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội đồng chủ nhà Mexico trên sân vận động quốc gia Estadio Azteca.

Dù không ra sân một phút nào và chỉ ngồi trên băng ghế dự bị suốt trận đấu đầy căng thẳng, cựu thủ quân Liverpool vẫn vô cùng phấn khích sau tiếng còi mãn cuộc. Theo truyền thống của "Tam Sư" tại giải đấu năm nay, các cầu thủ và ban huấn luyện đã tiến về phía khán đài có các cổ động viên nhà để cùng hát vang ca khúc "Wonderwall" của ban nhạc Oasis. Tuy nhiên, trong lúc cố gắng trèo qua tấm biển quảng cáo để tiếp cận gần hơn với người hâm mộ, tiền vệ 36 tuổi đã bị trượt tay. Cú ngã vụng về khiến anh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để chống đỡ và tiếp đất lỗi bằng cánh tay.

Ngay lập tức, ngôi sao đang khoác áo Brentford tỏ ra vô cùng đau đớn. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các đồng đội đã nhanh chóng vẫy tay gọi lực lượng y tế. Henderson sau đó phải thở oxy, rời sân bằng cáng và được đưa thẳng đến một bệnh viện tại Mexico City. Kết quả kiểm tra y tế xác định anh bị gãy cổ tay nghiêm trọng. Các báo cáo mới nhất từ truyền thông Anh xác nhận đội ngũ y tế đang phối hợp với các chuyên gia để lên lịch phẫu thuật cho Henderson. Điều này đồng nghĩa với việc chiến dịch World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của anh đã chính thức khép lại, bởi anh chắc chắn không thể kịp bình phục cho trận tứ kết gặp Na Uy cũng như phần còn lại của giải đấu. Do phải ở lại bệnh viện điều trị, Henderson cũng không thể cùng toàn đội bay về căn cứ tập trung tại Kansas City.

Henderson nhảy qua biển quảng cáo bị chấn thương

Cầu thủ này ăn mừng sau đó chấn thương nặng (Ảnh: Getty)

Henderson rời sân bằng cáng đến thẳng bệnh viên (Ảnh: Getty)

Sự vắng mặt của Henderson là một tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần đối với phòng thay đồ của tuyển Anh. Dù tại giải đấu năm nay anh mới chỉ có vỏn vẹn 6 phút thi đấu khi vào sân thay người ở trận gặp Panama tại vòng bảng, tiền vệ sở hữu 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia này vẫn luôn là một điểm tựa, một thủ lĩnh tinh thần lớn trên băng ghế dự bị. Đáng chú ý, trong chính trận đấu với Mexico, dù không đá một phút nào nhưng Henderson thậm chí còn phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài do những phản ứng gay gắt ngoài đường biên để bảo vệ các đồng đội, trong bối cảnh Jarell Quansah bị thẻ đỏ và tuyển Anh phải gồng mình chống đỡ với 10 người.