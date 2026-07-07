Ronaldo lập loạt kỷ lục cùng ĐT Bồ Đào Nha sau kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Cristiano Ronaldo khép lại hành trình World Cup với loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

World Cup 2026 khép lại trong tiếc nuối với Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Dù không thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch thế giới, siêu sao 41 tuổi vẫn rời giải đấu với hàng loạt cột mốc lịch sử mà rất khó có cầu thủ nào tái lập.

Bàn thắng ở phút 90 của Mikel Merino đã chấm dứt hành trình của Bồ Đào Nha trên sân Dallas. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, khép lại hành trình kéo dài hai thập kỷ của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù không thể nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, Ronaldo vẫn tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, từ Đức 2006 đến World Cup 2026. Trong suốt 20 năm góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, CR7 đều để lại dấu ấn trên bảng tỷ số.

Lần đầu dự World Cup năm 2006 khi mới 21 tuổi, Ronaldo góp công đưa Bồ Đào Nha vào tới bán kết và cán đích ở vị trí thứ tư - thành tích tốt nhất của đội tuyển kể từ sau tấm HCĐ năm 1966.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo là cầu thủ khoác áo ĐT Bồ Đào Nha nhiều nhất lịch sử với 232 lần ra sân. Anh cũng là chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển khi ghi tới 146 bàn thắng sau hơn 20 năm cống hiến.

Không chỉ thống trị các kỷ lục về số trận và số bàn thắng, Ronaldo còn ghi dấu bằng sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Anh là cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ EURO và 6 kỳ World Cup. Tại các vòng chung kết World Cup, CR7 ghi tổng cộng 11 bàn thắng và đều nổ súng ở cả 6 giải đấu mình tham dự.

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World Cup 2026 cũng chứng kiến thêm một cột mốc đáng nhớ khi Ronaldo lần đầu tiên ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Pha lập công trên chấm phạt đền vào lưới Croatia ở vòng 1/16 đã giúp anh hoàn tất thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất Ronaldo để lại không chỉ nằm ở những con số. Anh chính là biểu tượng cho giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Trước khi Ronaldo ra mắt đội tuyển năm 2003, Bồ Đào Nha từng sở hữu nhiều thế hệ tài năng với những cái tên như Eusébio, Luís Figo hay Rui Costa. Dẫu vậy, đội tuyển thường xuyên lỡ hẹn với vinh quang khi chỉ giành quyền tham dự 3 trong 17 kỳ World Cup đầu tiên và chưa từng đoạt một danh hiệu lớn.

Sự xuất hiện của Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha. Kể từ năm 2003, đội tuyển giành vé tham dự mọi kỳ EURO và World Cup, đồng thời trở thành một trong những thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu và thế giới.

Ảnh: Getty

Đỉnh cao trong kỷ nguyên Ronaldo là chức vô địch EURO 2016 - danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Sau đó, đội tuyển tiếp tục đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Từ một cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ ngày đầu ra mắt ở tuổi 18, Ronaldo đã trở thành đội trưởng, chân sút số một và biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. World Cup 2026 khép lại cũng đồng nghĩa với việc CR7 nói lời chia tay sân chơi lớn nhất hành tinh, nhưng anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc giã từ đội tuyển quốc gia.

Cho dù tương lai trong màu áo Bồ Đào Nha sẽ ra sao, những kỷ lục, danh hiệu và tầm ảnh hưởng mà Cristiano Ronaldo tạo dựng suốt hơn hai thập kỷ qua đã đủ để đưa anh trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.