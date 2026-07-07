Giữa lúc Messi và Ronaldo chinh chiến nảy lửa ở World Cup, vợ hai siêu sao bất ngờ khoe quà tặng nhau gây sốt MXH

Trong khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn là hai cái tên gắn với cuộc cạnh tranh kéo dài gần hai thập kỷ, vợ của họ lại vừa có màn tương tác hiếm hoi khiến người hâm mộ bất ngờ.

Giữa không khí sôi động của World Cup 2026, Antonela Roccuzzo - bà xã của Lionel Messi - bất ngờ chia sẻ hình ảnh món quà đặc biệt vừa nhận được từ Georgina Rodríguez, vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo.

Hộp quà đến từ thương hiệu thời trang do Georgina sáng lập. Trong bài đăng, Antonela không giấu được sự yêu thích dành cho những món quà và công khai gửi lời cảm ơn tới Georgina.

"Cảm ơn rất nhiều, Georgina. Mọi thứ đều rất đẹp. Chúc em gặt hái thật nhiều thành công", Antonela viết.

Không chỉ khoe những sản phẩm thời trang, bà xã Messi còn hé lộ bức thư viết tay đi kèm hộp quà. Trong đó, Georgina gửi gắm thông điệp dành cho những người phụ nữ hiện đại: "Dành tặng mọi người phụ nữ đã ngừng cạnh tranh, hiểu rằng sức mạnh cũng có thể rất dịu dàng và sự xa xỉ thực sự là khi cảm thấy thoải mái với chính cơ thể của mình".

Vợ Messi khoe quà từ vợ Ronaldo gây sốt cõi mạng

Màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhiều năm qua, Antonela và Georgina rất hiếm khi công khai nhắc đến nhau trên mạng xã hội, dù chồng của họ là hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới.

Thời điểm Georgina gửi quà cũng khá đặc biệt. Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đang chuẩn bị bước vào trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, trong khi Lionel Messi và đội tuyển Argentina cũng hướng đến cuộc chạm trán Ai Cập để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Dù Messi và Ronaldo luôn được đặt lên bàn cân trong mọi cuộc tranh luận về bóng đá, hành động của Georgina và lời cảm ơn từ Antonela cho thấy mối quan hệ giữa hai gia đình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh trên sân cỏ.