Rực lửa lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 7/7: Messi ra sân, Ronaldo thăng hoa hay trận cuối khép lại sự nghiệp vĩ đại?

Ngày 7/7 (giờ Việt Nam), vòng 1/8 World Cup 2026 chứng kiến đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Messi cùng Argentina ra sân.

Sau hai ngày đầu tiên của vòng 1/8 đầy kịch tính, World Cup 2026 tiếp tục mang đến loạt trận đáng chờ đợi trong ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam). Tâm điểm là màn thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bên cạnh cuộc đối đầu của chủ nhà Mỹ với Bỉ và trận đấu của đương kim vô địch Argentina trước Ai Cập.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha (02h00)

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 7/7 (giờ Việt Nam)

Đây được xem là trận cầu hấp dẫn nhất trong ngày khi hai ông lớn của bóng đá bán đảo Iberia chạm trán nhau. Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo hướng đến tấm vé đi tiếp, trong khi Tây Ban Nha đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu sức cạnh tranh, nổi bật là Lamine Yamal. Cả hai đội đều được đánh giá là ứng viên vô địch nên màn so tài hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng.

Đặc biệt, Ronaldo đã dõng dạc tuyên bố World Cup 2026 là kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Người hâm mộ đang cổ vũ cho CR7 tiếp tục thăng hoa ở trận đấu "sinh tử" để giành vé vào tứ kết giải đấu. Nếu sẩy chân trước Tây Ban Nha, siêu sao Bồ Đào Nha sẽ phải chia tay World Cup ở tuổi 41 với rất nhiều cảm xúc.

Ảnh: Getty

Mỹ vs Bỉ (07h00)

Đội chủ nhà Mỹ sẽ có thử thách rất lớn trước "Quỷ đỏ" Bỉ. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, Mỹ kỳ vọng tạo nên bất ngờ để góp mặt ở tứ kết. Trong khi đó, Bỉ vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình.

Argentina vs Ai Cập (23h00)

Đương kim vô địch Argentina bước vào trận đấu cuối cùng của ngày với mục tiêu giành vé vào tứ kết. Sau chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Cape Verde ở vòng trước, Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ phải cảnh giác trước Ai Cập - đội bóng đã vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu để ghi tên vào vòng 1/8.

Ảnh: Getty

Ngày thi đấu 7/7 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc với sự góp mặt của những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, đặc biệt là trận đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng màn xuất hiện của Lionel Messi và tuyển Argentina.