Khó tin công thức dự đoán nhà vô địch World Cup: Với kịch bản này, Na Uy của Haaland sẽ lần đầu xưng vương

Một công thức tìm ra nhà vô địch vô cùng thú vị tại World Cup.

Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out đầy nghẹt thở, người hâm mộ bóng đá toàn cầu lại bắt đầu truyền tai nhau một thống kê lịch sử đầy thú vị liên quan đến đội tuyển Nhật Bản. Được ví như một "lời nguyền" hay "công thức" tiên tri cho ngôi vương, quy luật này chỉ ra rằng: Trong tất cả các kỳ World Cup mà "Samurai Xanh" vượt qua vòng bảng, đội tuyển nào đánh bại được đối thủ từng loại Nhật Bản sẽ chính là cái tên bước lên bục vinh quang.

Na Uy đang đứng trước một công thức vô địch thú vị ở World Cup (Ảnh: Getty)

Nhìn lại lịch sử giải vô địch thế giới, "công thức" kỳ lạ này đã duy trì tính chính xác tuyệt đối qua 4 kỳ liên tiếp:

Tại World Cup 2002: Đội chủ nhà Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó tại bán kết, Brazil đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi hạ gục Đức ở chung kết để giành cúp vàng.

Tại World Cup 2010: Đại diện châu Á thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu. Đến vòng tứ kết, Tây Ban Nha vượt qua chính Paraguay rồi tiến một mạch đến chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.

Tại World Cup 2018: Kịch bản tương tự lặp lại khi Nhật Bản để thua Bỉ 2-3 đầy tiếc nuối tại vòng 1/8. Đội tuyển Bỉ sau đó bị Pháp chặn đứng ở bán kết, và "Gà trống Gaulois" chính là nhà vô địch năm đó.

Tại World Cup 2022: Nhật Bản tiếp tục gieo sầu cho các ông lớn trước khi gục ngã trước Croatia. Tại bán kết, Argentina đã vượt qua Croatia một cách thuyết phục trước khi nâng cao chiếc cúp vô địch tại Qatar.

Bước sang kỳ World Cup 2026, "mật mã" mang tên Nhật Bản một lần nữa kích thích sự tò mò của giới mộ điệu. Ở vòng 32 đội vừa qua, Brazil đã chật vật lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản với tỉ số 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng của Gabriel Martinelli. Chiếu theo quy luật lịch sử, tại vòng 1/8, tuyển Na Uy thắng 2-1 Brazil bỗng nhiên nắm giữ "chìa khóa" định mệnh.

Dĩ nhiên, những con số thống kê này chỉ mang tính chất trùng hợp ngẫu nhiên và là một gia vị thú vị bên lề sân cỏ. Dù vậy, khi World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ không tưởng, "công thức Nhật Bản" vẫn đang là chủ đề được bàn luận và chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn thể thao và biết đâu tại World Cup 2026, Na Uy một lần nữa sẽ viết tiếp công thức trong mơ này.