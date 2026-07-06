Ronaldo chỉ tay thẳng mặt phóng viên: "Tôi biết anh ghét tôi, tôi nhớ dai lắm!"

Bị thách thức tại World Cup, Ronaldo đáp trả đanh thép trước trận Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha.





Trong buổi họp báo trước trận đại chiến vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha, sau khi giải tỏa áp lực bằng bàn thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp World Cup trong trận thắng Croatia, Ronaldo xuất hiện với sự tự tin nhưng cũng đầy gai góc. Siêu sao Bồ Đào Nha đã gây bão truyền thông khi công khai đối đầu trực diện với nhà báo người Brazil.

Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên quốc tế, CR7 bất ngờ chỉ thẳng tay về phía nhà báo người Brazil và lên tiếng thách thức:

"Tôi thách anh kia đấy, hãy đặt một câu hỏi hay đi, vì anh vốn không thích tôi mà".

Đối diện với tình huống căng thẳng, Marcelo Bechler lập tức đưa ra câu hỏi thẳng thắn: "Điều khó khăn nhất khi dự World Cup ở tuổi 41 là gì?".

Không hề né tránh, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr đáp trả đầy đanh thép, khẳng định bản thân là một người "nhớ dai" đối với những ai định kiến với mình:

"Khó nhất là phải nói chuyện với những người không thích tôi, mà anh là một trong số đó, tôi nhớ dai lắm".

Ronaldo chỉ thẳng mặt phóng viên ở họp báo trước trận Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h00 ngày 7/7 (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, ngay sau câu trả lời mang tính dằn mặt, Ronaldo đã nhanh chóng lấy lại sự chuyên môn để chia sẻ sâu sắc về hành trình bền bỉ của bản thân ở độ tuổi xưa nay hiếm của bóng đá đỉnh cao:

"Nhưng được thi đấu ở tuổi 41 là một trải nghiệm rất tuyệt vời, bởi để đạt đến đẳng cấp này, bạn phải hy sinh rất nhiều thứ. Đó là điều tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi thích nghi theo tuổi tác. Tôi biết mình không còn là cầu thủ như trước nữa".

Kết thúc phần trả lời, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định giá trị cốt lõi của mình vẫn là những bàn thắng, đồng thời đặt lợi ích của tập thể lên trên hết trước trận cầu sinh tử:

"Nhưng tôi vẫn ghi bàn. Tôi hy vọng ngày mai mình sẽ ghi bàn, còn nếu không thì hy vọng một đồng đội của tôi sẽ làm điều đó. Và quan trọng nhất là chúng tôi sẽ đánh bại Tây Ban Nha để giành quyền vào vòng tiếp theo".

Màn đối đáp "nảy lửa" này nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Sự thẳng thắn, không ngại va chạm kết hợp với bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu cho thấy Ronaldo đã sẵn sàng cả về tâm lý lẫn phong độ để đối đầu với thử thách cực đại mang tên Tây Ban Nha, tiếp tục hành trình săn tìm chiếc cúp vàng thế giới cuối cùng trong sự nghiệp.