Harry Kane bị "tắt tiếng", giọng nói khàn đặc kì lạ sau trận thắng lịch sử của tuyển Anh

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico đưa tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026, nhưng cũng khiến Harry Kane gần như mất tiếng vì ăn mừng quá cuồng nhiệt.

Harry Kane bị mất giọng vì ăn mừng quá sung

Tuyển Anh vừa trải qua một trong những trận đấu cảm xúc nhất tại World Cup 2026 khi đánh bại Mexico 3-2 ngay trên sân Azteca để giành vé vào tứ kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và hàng vạn CĐV Anh cùng hát vang ca khúc Wonderwall, biến sân vận động huyền thoại của Mexico thành một "biển trắng" đầy cảm xúc.

Harry Kane là một trong những người hò hét nhiệt tình nhất. Bởi vậy, khi bước vào buổi phỏng vấn với chỉ ít phút sau trận đấu, đội trưởng tuyển Anh gần như không còn nói thành tiếng.

Với chất giọng khàn đặc, Kane mở đầu đầy hài hước: "Đó là một trận đấu điên rồ. Chúng tôi phải chiến đấu và tìm ra cách để giành chiến thắng. Tôi vừa hát xong nên giờ gần như không thể nói được nữa".

Harry Kane trả lời phỏng vấn với giọng khàn đặc

Tiền đạo 32 tuổi cho rằng đây là chiến thắng đặc biệt bởi tuyển Anh phải vượt qua rất nhiều khó khăn. "Mọi thứ đều chống lại chúng tôi hôm nay. Có nhiều quyết định của trọng tài không có lợi cho tuyển Anh, nhưng cuối cùng điều đó cũng không còn quan trọng. Chúng tôi đã tìm ra cách chiến thắng".

Nhắc đến bầu không khí trên khán đài, Kane chỉ biết thốt lên: "Không thể tin nổi. Người hâm mộ thật tuyệt vời. Tôi thực sự không còn lời nào để diễn tả".

Tuy nhiên, niềm vui của "Tam sư" nhanh chóng xen lẫn sự lo lắng khi Jordan Henderson bất ngờ gặp chấn thương ngay trong lúc ăn mừng. Dù không được tung vào sân thi đấu, tiền vệ 36 tuổi vẫn chạy đến chia vui cùng đồng đội và CĐV sau trận. Trong lúc cố trèo qua bảng quảng cáo để quay trở lại sân, Henderson tiếp đất không thuận lợi và ngã mạnh.

Khi được hỏi về tình hình của người đồng đội, Kane ban đầu khá lạc quan. "Jordan vừa bị ngã ở đằng kia. Tôi nghĩ cậu ấy ổn thôi, chắc chỉ liên quan đến cánh tay".

Harry Kane ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn của tuyển Anh (Ảnh: getty)

Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Jordan Henderson phải nằm lại phía sau khung thành để đội ngũ y tế sơ cứu trước khi được đưa lên cáng rời sân. Hình ảnh tiền vệ kỳ cựu được hỗ trợ thở oxy rồi chuyển đến bệnh viện khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

HLV Thomas Tuchel xác nhận Henderson bị chấn thương ở cổ tay và không giấu được sự quan ngại. "Tình hình không ổn. Mọi thứ có vẻ rất nghiêm trọng. Jordan đã bị chấn thương cổ tay".

Trong khi các cầu thủ ăn mừng dưới sân, trên khán đài, Kate Kane - vợ của Harry Kane - cùng Megan Pickford, bà xã thủ môn Jordan Pickford, cũng hòa chung niềm vui với khoảng 15.000 CĐV Anh có mặt tại Azteca. Theo truyền thông Anh, ngoài lượng khán giả vào sân, còn có hơn 10.000 người Anh theo dõi trận đấu tại các quán bar và đường phố ở Mexico City, trong khi hàng trăm nghìn người khác thức trắng đêm để cổ vũ "Tam sư" từ quê nhà.

Chiến thắng lịch sử giúp tuyển Anh ghi tên vào tứ kết World Cup 2026, nhưng sự cố của Jordan Henderson đã trở thành nốt trầm đáng tiếc trong đêm ăn mừng đáng nhớ của thầy trò Thomas Tuchel.