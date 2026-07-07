Ai Cập mạnh miệng trước trận gặp Argentina: "Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Salah và 26 Messi"

Trợ lý HLV Ai Cập tuyên chiến Argentina.

Trước màn so tài với Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026, tuyển Ai Cập đã phát đi thông điệp đầy tự tin. Trợ lý HLV Ibrahim Hassan khẳng định đội bóng của ông không hề e ngại Lionel Messi, đồng thời tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với phát biểu: "Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Mohamed Salah và 26 Messi."

Không khí trước cuộc đại chiến giữa Ai Cập và Argentina đang nóng lên từng ngày. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Sada al-Balad, trợ lý HLV Ibrahim Hassan - em trai của HLV trưởng Hossam Hassan - cho biết ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ không được để tên tuổi của Messi ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

"Chúng tôi không nghĩ về Messi. Điều duy nhất các cầu thủ cần làm là ra sân chơi bóng và không quan tâm đối thủ là ai", ông nói.

Khi được hỏi liệu Ai Cập có chuẩn bị phương án đặc biệt để đối phó với đội trưởng Argentina hay không, Ibrahim Hassan đáp bằng câu nói nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội: "Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Mohamed Salah và 26 Messi. Cầu mong Chúa sẽ phù hộ cho chúng tôi".

Messi đối đầu "Messi" Ai Cập - Salah

Phát biểu này khẳng định niềm tin tuyệt đối của ban huấn luyện Ai Cập vào sức mạnh tập thể, thay vì quá chú trọng đến một cá nhân bên phía Argentina. Đội bóng châu Phi đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử. Sau khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng với 5 điểm từ các trận hòa Bỉ, hòa Iran và thắng New Zealand, Ai Cập tiếp tục gây bất ngờ khi loại Australia để giành quyền vào vòng 1/8.

Vì vậy, Ibrahim Hassan tin rằng các học trò hoàn toàn có thể tiếp tục tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch thế giới. "Chúng tôi chỉ tập trung vào đội tuyển Ai Cập. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến, bất kể đối thủ là Messi hay bất kỳ ai khác. Chúng tôi có Mohamed Salah và rất nhiều cầu thủ chất lượng", ông nhấn mạnh.

Trợ lý HLV 59 tuổi cũng tiết lộ Salah đang lấy lại trạng thái tốt nhất sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Iran. Theo ông, ngôi sao của Liverpool đã trải qua quá trình hồi phục tích cực và hiện là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần của toàn đội. "Salah đang dần trở lại phong độ cao nhất. Cậu ấy là tấm gương để các cầu thủ noi theo".

Ngoài ra, ông dành nhiều lời khen cho HLV trưởng Hossam Hassan, người luôn chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật trước mỗi đối thủ. "Mỗi trận đấu đều được ông ấy chuẩn bị như một kỳ thi. Ông nghiên cứu đối thủ rất chi tiết và truyền đạt đầy đủ cho các cầu thủ, giúp họ bước vào sân với sự tự tin cao nhất".

Khép lại cuộc phỏng vấn, Ibrahim Hassan tiết lộ thông điệp mà ban huấn luyện liên tục nhắc nhở toàn đội kể từ khi đặt chân đến World Cup 2026.

"Chúng tôi nói với các cầu thủ rằng hãy thi đấu bằng tất cả khả năng, vì không ai biết liệu mình có còn cơ hội dự thêm một kỳ World Cup nữa hay không. Ngay từ đầu, mục tiêu của Ai Cập không phải chỉ đến đây để tham dự, mà là tiến xa nhất có thể".

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập sẽ diễn ra vào 23h00 đêm any ngày 7/7 (giờ Việt Nam) trên sân Atlanta Stadium.