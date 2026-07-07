Chính thức: Ông Park Hang-seo từ chức phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup

Ông Park Hang-seo từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc ngày 7/7, ông Park Hang-seo đã chính thức đệ đơn từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhằm nhận trách nhiệm về màn trình diễn gây thất vọng của đội nhà tại vòng chung kết World Cup 2026.

Ông Park Hang-seo vốn là một trong bốn phó chủ tịch của KFA nhiệm kỳ 2025–2028. Tại chiến dịch World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ, chiến lược gia kỳ cựu này được tin tưởng giao trọng trách làm Trưởng đoàn bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên, hành trình chinh phục đỉnh cao của đại diện xứ sở kim chi đã khép lại một cách ê chề ngay từ vòng bảng.

Ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi về thất bại của tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Nằm ở bảng A, đội tuyển Hàn Quốc chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Cộng hòa Séc, trước khi phải nhận liên tiếp hai thất bại cay đắng với cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Việc bị loại sớm từ vòng bảng đã khiến làn sóng chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ quê nhà bùng lên dữ dội nhắm vào ban lãnh đạo.

Trước sức ép lớn từ dư luận, ông Park Hang-seo đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi người hâm mộ: "Thay mặt liên đoàn bóng đá, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì kết quả tại World Cup 2026 đã không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng".

Ngay sau khi rút lui khỏi bộ máy thượng tầng của KFA, ông Park Hang-seo cũng nhanh chóng xác định bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng tại CLB Kanchanaburi Power, một đội bóng đang thi đấu tại Giải hạng nhất Thái Lan (Thai League 2).