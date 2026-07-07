Khánh Thi dẫn dắt Phan Hiển - Thu Hương tranh tài tại Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Châu Á 2026 Việt Nam

Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Châu Á năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026 tại Vienna House by Wyndham Charm Long Hải, TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026, Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Vienna House by Wyndham Charm Long Hải (TP. Hồ Chí Minh). Đây là một trong những sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm của nước nhà trong năm nay, quy tụ những ngôi sao sàn gỗ xuất sắc hàng đầu khu vực và thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, giải đấu đã ghi nhận sự tham dự của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng nghìn vận động viên (VĐV), cùng đông đảo huấn luyện viên, trọng tài, lãnh đội và chuyên gia quốc tế. Ban Tổ chức (BTC) vẫn đang tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các đoàn trong và ngoài nước trước khi chốt danh sách chính thức. Đây được đánh giá là một trong những giải đấu Khiêu vũ Thể thao (DanceSport) có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Khánh Thi nỗ lực thúc đẩy khiêu vũ thể thao Việt Nam

Giải đấu năm nay bao gồm 52 nội dung thi đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF). Trong đó, điểm nhấn là 35 nội dung Vô địch Châu Á, nhiều nội dung tính điểm xếp hạng thế giới cùng các nội dung tranh Cúp Công an nhân dân.

Các VĐV sẽ tranh tài ở nhiều nội dung đơn và đôi thuộc hệ thống Vô địch Châu Á. Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao để phân định ngôi vương khu vực, mà còn là cơ hội vàng để các cặp nhảy tích lũy điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng thế giới, hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo của WDSF.

BHL và VĐV Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu

Mùa giải 2026 cũng được giới chuyên môn nhận định là có chất lượng kỹ thuật cao nhất trong nhiều năm trở lại đây khi quy tụ hàng loạt nhà vô địch quốc gia, vô địch châu lục và các cặp nhảy đang sở hữu thứ hạng cao trên trường quốc tế.

Để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất năm này, trong nhiều tháng qua, các VĐV chủ lực của Việt Nam đã liên tục tham gia các đợt tập huấn và thi đấu cọ xát quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ thuật. Với quyết tâm cao nhất, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành những thành tích xuất sắc, khẳng định vị thế của nước nhà trên đấu trường châu lục.

Song song với công tác chuyên môn, BTC đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, hậu cần và vận hành. Việc tổ chức một giải đấu quốc tế quy mô lớn đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ hệ thống thi đấu, lưu trú, vận chuyển, an ninh, y tế, cho đến truyền thông và lễ tân. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị đồng hành, mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai rốt ráo với mục tiêu mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.