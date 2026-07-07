Diễn biến "đại chiến" Mỹ vs Bỉ lúc 7h sáng 7/7: Chủ nhà tạo địa chấn hay Quỷ đỏ lên tiếng?

Vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với màn so tài đáng chờ đợi giữa Bỉ và Mỹ. Trận đấu diễn ra lúc 7h00 ngày 7/7 (giờ Việt Nam) trên sân Seattle Stadium (Seattle, Mỹ), nơi một trong hai đội sẽ giành tấm vé tiếp theo vào tứ kết.

Thông tin trước trận đấu

Đây được xem là cặp đấu cân bằng bậc nhất của vòng 1/8. Bỉ bước vào trận đấu với tư cách đội nhất bảng G, dù hành trình của "Quỷ đỏ" không hề bằng phẳng. Đội bóng của HLV Rudi Garcia hòa Ai Cập 1-1, tiếp tục chia điểm với Iran trước khi bùng nổ bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand để giành vé đi tiếp. Ở vòng 1/32, Bỉ tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Senegal khi bị dẫn 0-2 đến phút 86 nhưng vẫn thắng chung cuộc 3-2 nhờ các pha lập công của Romelu Lukaku và cú đúp muộn của Youri Tielemans.

Trong khi đó, Mỹ gây ấn tượng khi đứng đầu bảng D sau các chiến thắng trước Paraguay và Australia trước khi để thua sát nút Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối. Đến vòng 1/32, đại diện CONCACAF đánh bại Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Một trong những tâm điểm trước giờ bóng lăn là câu chuyện liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun. Chân sút của Mỹ từng nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina, nhưng FIFA sau đó quyết định tạm hoãn án treo giò, giúp anh đủ điều kiện ra sân trước Bỉ. Quyết định này khiến Liên đoàn Bóng đá Bỉ phản đối quyết liệt và tiếp tục theo đuổi khiếu nại, tạo nên không ít tranh cãi ngay trước trận đấu.

Xét về lực lượng, Bỉ vẫn sở hữu nhiều ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Jeremy Doku hay thủ thành Thibaut Courtois. Dù thế hệ vàng đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, họ vẫn cho thấy khả năng định đoạt trận đấu bằng kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mauricio Pochettino xây dựng một tập thể giàu năng lượng với Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Chris Richards cùng Balogun. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại Seattle được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Mỹ trong mục tiêu lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 2002.

Hai đội không xa lạ gì nhau. Lần gặp đáng nhớ nhất ở World Cup là vòng 1/8 năm 2014, khi Bỉ đánh bại Mỹ 2-1 sau 120 phút thi đấu để giành quyền vào tứ kết. 12 năm sau, tuyển Mỹ có cơ hội đòi lại món nợ cũ, còn Bỉ hướng tới lần thứ hai liên tiếp đánh bại đại diện Bắc Mỹ ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng của trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha tại vòng tứ kết, hứa hẹn mở ra thêm một thử thách cực đại trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

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