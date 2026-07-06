Tuyển Anh gấp rút lên đường rời Mexico trở về đại bản doanh sau trận đấu hỗn loạn, ngôi sao chấn thương nặng lúc ăn mừng phải ở lại 1 mình

Tuyển Anh trở về đại bản doanh sau chiến thắng trước Mexico, Jordan Henderson phải ở lại bệnh viện vì chấn thương hy hữu.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, tuyển Anh nhanh chóng rời Mexico City để trở về đại bản doanh tại Kansas. Tuy nhiên, chuyến bay của "Tam sư" lại thiếu vắng một gương mặt quen thuộc khi Jordan Henderson phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị chấn thương.

Theo truyền thông Anh, toàn đội chỉ mất khoảng 4 giờ bay để trở lại Kansas City, nơi đóng quân của tuyển Anh trong suốt hành trình tại World Cup. Dẫu vậy, Henderson không thể đồng hành cùng các đồng đội sau tai nạn hy hữu xảy ra ngay trên sân Azteca.

ĐT Anh giành chiến thắng kịch tính trước Mexico (Ảnh: AFP)

Tiền vệ 36 tuổi không được HLV Thomas Tuchel sử dụng trong trận đấu với Mexico nhưng vẫn lao xuống sân ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc. Henderson vượt qua các bảng quảng cáo để chia vui với người hâm mộ Anh, song khi quay trở lại sân, anh bất ngờ trượt tay, mất thăng bằng rồi ngã rất mạnh xuống mặt cỏ.

Cựu đội trưởng Liverpool được đội ngũ y tế đưa rời sân bằng cáng và phải sử dụng mặt nạ oxy trước khi chuyển thẳng đến bệnh viện. Đáng chú ý, dù không thi đấu phút nào, Henderson vẫn phải nhận một thẻ vàng trong trận.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel xác nhận chấn thương của học trò nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. "Jordan bị ngã và chấn thương ở cổ tay. Mọi thứ có vẻ rất tệ. Đây là một chấn thương khá nghiêm trọng", chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Henderson phải ở lại Mexico một mình vì chấn thương hy hữu (Ảnh: PA)

Ngoài Henderson, nhiều cầu thủ Anh cũng gặp những va chạm và xây xát sau hơn 90 phút căng thẳng với đội chủ nhà Mexico. Tuy nhiên, không ai gặp vấn đề đáng lo ngại như tiền vệ kỳ cựu này.

Nhằm giúp các học trò hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần, Tuchel quyết định thưởng cho toàn đội hai ngày nghỉ trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận tứ kết. Trong thời gian này, các tuyển thủ được phép đón gia đình và bạn bè tới đại bản doanh ở Kansas City, tương tự sau chiến thắng trước Croatia tại vòng bảng.

Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ tập trung trở lại tại trung tâm huấn luyện Swope Soccer Village vào ngày 8/7 trước khi bay tới Miami để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Na Uy ở vòng tứ kết.

Đối thủ của "Tam sư" vừa tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng 1/8 khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup sau nhiều năm chờ đợi. Với phong độ cao của Erling Haaland cùng tinh thần hưng phấn, Na Uy được dự báo sẽ mang đến thử thách không nhỏ cho thầy trò Thomas Tuchel trong cuộc đua vào bán kết.