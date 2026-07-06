Viral video Bellingham động viên "thần đồng" 17 tuổi của Mexico - cầu thủ vừa đi học vừa đá World Cup 2026

Jude Bellingham ghi điểm tuyệt đối với hành động dành cho thần đồng 17 tuổi của Mexico, đối thủ vừa đi học vừa đá World Cup.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, Jude Bellingham không chỉ khiến người hâm mộ nhắc đến bởi cú đúp bàn thắng chỉ trong 100 giây mà còn bởi hành động đẹp dành cho tài năng trẻ Gilberto Mora.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Azteca, Gilberto Mora gần như gục xuống vì thất vọng. Giấc mơ World Cup của đội chủ nhà khép lại ngay trên sân nhà, còn thần đồng mới 17 tuổi không giấu nổi những giọt nước mắt.

Thay vì chỉ ăn mừng cùng các đồng đội, Bellingham đã tiến đến an ủi Mora. Ngôi sao của Real Madrid ôm lấy cầu thủ trẻ Mexico, trò chuyện vài câu rồi chủ động đề nghị đổi áo. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về vô số lời khen từ người hâm mộ.

Bellingham đổi áo với thần đồng bóng đá Mexico gây sốt

Gilberto Mora được xem là tương lai của bóng đá Mexico. Ở tuổi 17, Mora đã có một kỳ World Cup đáng nhớ. Anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển Mexico tại World Cup, ra sân ở tuổi 17 năm 240 ngày trong trận mở màn gặp Nam Phi.

Sau đó, tiền vệ tấn công mang biệt danh "The Fireman" tiếp tục được HLV tin tưởng xếp đá chính ở các trận gặp CH Czech, Ecuador và Anh. Đặc biệt, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử đá chính một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup khi mới 17 tuổi 259 ngày, chỉ kém kỷ lục của huyền thoại Pelé đúng 20 ngày.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi World Cup kết thúc, Mora sẽ phải trở lại trường học như bao học sinh cùng trang lứa. Xen giữa việc học, anh sẽ tiếp tục khoác áo Club Tijuana - nơi tiền vệ sinh năm 2009 đã có 20 lần ra sân mùa trước, ghi 6 bàn và đóng góp 1 kiến tạo.

Ảnh: Getty

Trong khi đó, Bellingham tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của tuyển Anh. Cú đúp của anh, cùng bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền của Harry Kane, đã giúp "Tam sư" vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để giành vé vào tứ kết gặp Na Uy.