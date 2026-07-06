Harry Kane ôm hôn vợ trên khán đài, dàn sao tuyển Anh đoàn tụ gia đình sau chiến thắng nhọc nhằn trước Mexico

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico không chỉ đưa tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khép lại bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc trên khán đài sân Azteca, nơi các cầu thủ được đoàn tụ với vợ, bạn gái và người thân sau trận đấu căng thẳng.

Ở trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, Bellingham cùng với Harry Kane trở thành những người hùng của "Tam Sư". Đội trưởng tuyển Anh ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền ở hiệp hai, góp công cùng cú đúp của Jude Bellingham giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel vượt qua đội chủ nhà dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian vì tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Kane nhanh chóng tiến lên khu vực khán đài để gặp bà xã Kate. Cả hai ôm chầm lấy nhau và trao nụ hôn ngọt ngào giữa bầu không khí vỡ òa của các CĐV Anh. Trước đó, Kate đã phải mặc áo mưa poncho để theo dõi trận đấu dưới cơn giông lớn đổ xuống Mexico City.

Ảnh: Darren Fletcher

Ảnh: Darren Fletcher

Ảnh: Darren Fletcher

Ảnh: Darren Fletcher

Không chỉ Kane, thủ thành Jordan Pickford cũng có màn đoàn tụ đầy cảm xúc với vợ Megan. Người gác đền của tuyển Anh - chủ nhân của nhiều pha cứu thua xuất thần trước sức ép từ Mexico - ôm hôn bà xã ngay trên khán đài. Megan vẫn mặc nguyên chiếc áo mưa chống thấm khi chia sẻ niềm vui cùng chồng.

Ảnh: Darren Fletcher

Ảnh: World Cup 2026 News Pool (WCNP)

Declan Rice cũng xuất hiện ở khu vực khán giả sau trận đấu, vui vẻ chụp ảnh lưu niệm với một nhóm CĐV Anh sau màn trình diễn đầy năng lượng ở tuyến giữa.

Ảnh: Darren Fletcher

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Harry Kane gần như không thể cất thành lời vì mất giọng sau màn ăn mừng cuồng nhiệt. "Tôi mất giọng rồi. Đó là một trận đấu điên rồ. Chúng tôi phải chiến đấu đến cùng và tìm ra cách để chiến thắng. Tôi vừa hát xong nên giờ gần như không thể nói được. Mọi thứ đều chống lại chúng tôi nhưng cuối cùng cả đội vẫn vượt qua. Tôi thực sự không biết nói gì nữa", đội trưởng tuyển Anh chia sẻ.

Jude Bellingham cũng không giấu được sự phấn khích khi hướng về các CĐV quê nhà, kêu gọi những người đã thức trắng đêm tiếp tục tận hưởng bầu không khí chiến thắng.

Tuy nhiên, niềm vui của tuyển Anh cũng không trọn vẹn. Tiền vệ Jordan Henderson gặp chấn thương hy hữu trong lúc ăn mừng sau trận và phải nhập viện để kiểm tra. Cầu thủ kỳ cựu ở lại Mexico điều trị, trong khi các đồng đội đã trở về đại bản doanh tại Kansas để chuẩn bị cho vòng tứ kết.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel cũng bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài, đặc biệt là quyết định rút thẻ đỏ với trung vệ Jarell Quansah khiến tuyển Anh phải trải qua phần lớn trận đấu trong thế thiếu người trước khi giành vé đi tiếp đầy kịch tính.