Phỏng vấn nóng Ronaldo khi khép lại sự nghiệp vĩ đại ở World Cup: "Tôi rất buồn khi phải rời World Cup thế này nhưng lương tâm tôi thanh thản"

Cristiano Ronaldo xác nhận chia tay World Cup: "Tôi đã cống hiến tất cả".

Cristiano Ronaldo chính thức khép lại hành trình tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Dallas, Ronaldo bật khóc khi chứng kiến Bồ Đào Nha dừng bước bởi bàn thắng muộn của Mikel Merino. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ở khu vực mixed zone, chủ nhân 5 Quả bóng vàng thừa nhận anh buồn vì phải chia tay giải đấu theo cách như vậy, nhưng không hối tiếc về những gì đã cống hiến.

"Tất nhiên tôi rất buồn khi phải rời World Cup như thế này. Nhưng tôi đã nói từ hôm qua rằng mình đã làm tất cả những gì có thể. Tôi ra về với lương tâm thanh thản vì đã cống hiến hết mình. Đó là bóng đá, có lúc thắng, có lúc thua và chúng ta phải tiếp tục. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi", Ronaldo chia sẻ.

Dù xác nhận chia tay World Cup, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai thi đấu.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ, ở bên gia đình và không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào khi cảm xúc vẫn còn quá mạnh. Mọi chuyện sẽ được tính sau", anh nói.

Ronaldo thanh thản rời World Cup (Ảnh: Getty)

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ sáu Ronaldo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trong suốt 20 năm tham dự World Cup, anh đều ghi được ít nhất một bàn thắng ở mỗi giải đấu, khép lại sự nghiệp với 11 pha lập công sau 27 lần ra sân.

Tại World Cup 2026, Ronaldo ghi 3 bàn thắng, gồm cú đúp vào lưới Uzbekistan ở vòng bảng và một pha lập công trước Croatia ở vòng 1/16.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chân sút sinh năm 1985 tiếp tục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 233 trận. Anh cùng Seleção giành 3 danh hiệu lớn, gồm chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

"Tôi đã cống hiến những gì tốt nhất cho Bồ Đào Nha và cùng đội tuyển giành ba danh hiệu. Trước thời của tôi, Bồ Đào Nha chưa từng vô địch một giải đấu lớn nào. Với tôi, chức vô địch Euro 2016 có ý nghĩa chẳng khác gì một chức vô địch World Cup. Tôi có thể ngẩng cao đầu vì đã làm tất cả những gì mình có thể. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp diễn", Ronaldo khẳng định.

Ronaldo chia tay kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại

Trong trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể tạo ra khác biệt. Anh có hai cơ hội trong hiệp một nhưng đều bị thủ môn Unai Simón cản phá. Khi Bồ Đào Nha gặp khó trong việc triển khai tấn công ở những phút cuối, tiền đạo 41 tuổi gần như bị cô lập trên hàng công trước khi chứng kiến đội nhà nhận bàn thua quyết định và chính thức nói lời chia tay World Cup.