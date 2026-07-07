Ronaldo bật khóc chia tay World Cup: Đoạn kết nghiệt ngã của một huyền thoại!

Ronaldo khóc sau trận Bồ Đào Nha thua 0-1 Tây Ban Nha, chính thức chia tay World Cup.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Texas sáng 7/7 cũng là lúc giấc mơ vàng của Bồ Đào Nha tan vỡ. Mikel Merino ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+1, đưa Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026, đồng thời chính thức khép lại kỷ nguyên World Cup của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử: Cristiano Ronaldo.

(Video: Romano)

Ngay sau trận đấu, ống kính máy quay đổ dồn về phía CR7. Siêu sao 41 tuổi không thể kìm được những giọt nước mắt. Anh bật khóc nức nở, bước đi đơn độc vào đường hầm với khuôn mặt hằn rõ sự bất lực và tiếc nuối. Đó không chỉ là giọt nước mắt cho một trận thua cận kề, mà còn là lời chia tay cay đắng của một tượng đài dành cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ronaldo không kìm được nước mắt

Suốt 90 phút trước đó, Ronaldo đã chiến đấu bằng tất cả những gì còn lại của tuổi 41. Anh di chuyển, khao khát và tìm kiếm cơ hội trước hàng thủ kỷ luật của người Tây Ban Nha. Nhưng bóng đá đỉnh cao vốn dĩ tàn nhẫn, và thời gian thì không chừa một ai. Định mệnh đã chọn Merino làm người hùng, gieo sầu lên những nỗ lực cuối cùng của số 7 huyền thoại.

Hành trình World Cup kéo dài hai thập kỷ của Ronaldo - từ những bước chạy thanh xuân năm 2006 đến giải đấu năm 2026 đã kết thúc mà không có cái kết cổ tích. Anh không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Ronaldo khép lại 20 năm cùng World Cup

Anh bước vào đường hâm trong lần cuối cùng sự nghiệp ở đấu trường này

Thế nhưng, những giọt nước mắt rơi xuống hôm nay không thể làm lu mờ một di sản vĩ đại. CR7 rời sân chơi thế giới với tư cách là biểu tượng của ý chí kiên cường, sự bền bỉ vô tiền khoáng hậu và một tình yêu bất diệt dành cho màu áo bã trầu. Hôm nay, người hâm mộ khóc cùng anh, nhưng cũng để gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn một huyền thoại đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử bóng đá hiện đại.

Ảnh: Getty, BR Football