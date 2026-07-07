Hôm nay ngày 7/7, "anh Bảy" khép lại kỳ World Cup cuối cùng: Kỷ lục 6 kỳ, 20 năm ngạo nghễ nhưng không cúp vàng

Ronaldo khép lại 6 kỳ World Cup lịch sử của mình.

Đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ sáng. Sáng nay ngày mùng 7 tháng 7, khi hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới thức dậy và mở bảng tỷ số, họ sẽ phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã. Với một nửa thế giới, World Cup đã chính thức khép lại. Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức dừng bước. Vũ khúc cuối cùng của chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã hạ màn mãi mãi sau bàn thua ở những phút bù giờ trước Tây Ban Nha. Giấc mơ World Cup của Ronaldo đã tan vỡ, để lại một khoảng trống mênh mông và những cái hẫng nhịp trong con tim của bao người yêu bóng đá.

Ronaldo khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp (Ảnh: BR Football)

Hai thập kỷ, một kỷ nguyên và cuộc đua song mã vĩ đại

Đúng 20 năm trước, tại mùa hè nước Đức 2006, thế giới bóng đá bắt đầu chứng kiến sự vươn mình của hai chàng trai trẻ tuổi: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Ai có thể ngờ được rằng, bước chạy của hai cậu thiếu niên năm ấy lại là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên rực rỡ và huy hoàng nhất lịch sử túc cầu.

Suốt hai mươi năm qua, Ronaldo và Messi đã tạo nên một cuộc đua song mã vô tiền khoáng hậu. Họ so kè với nhau từng bàn thắng, từng danh hiệu, thống trị truyền thông và đẩy giới hạn của con người lên những đỉnh cao tưởng chừng không thể chạm tới. Họ biến bóng đá thành một bộ phim truyền hình dài tập mà ở đó, người hâm mộ được sống trong sự phấn khích tột độ tuần này qua tuần khác.

Kỷ nguyên Messi - Ronaldo cũng đã khép lại (Ảnh: Getty)

Sự nghiệt ngã của thời gian và khoản nợ với chính mình

Nhưng ở đời, "chẳng ai thắng nổi được thời gian cả". Dù bạn có vĩ đại như Ronaldo, dù có nghị lực phi thường đến đâu, có cố gắng và kỷ luật thép thế nào, thì gánh nặng của tuổi tác vẫn là thứ không thể rũ bỏ. Hành trình 20 năm khép lại với Ronaldo từ một chàng trai 21 tuổi thích đảo bóng rườm rà, chịu nhiều điều tiếng tại Đức năm 2006, đến một "lão tướng" đầy phong trần, thủ lĩnh tinh thần của cả một dân tộc ở năm 2026. Ở tuổi 41, anh đã không thể có được một đoạn kết trọn vẹn.

Việc phải dừng bước ở vòng 16 đội và chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng ở vòng knock-out trong suốt sự nghiệp World Cup là một cái kết có phần cay đắng. Lời tuyên bố về một "tuổi 41 đỉnh cao" đã không thể hoàn thành về mặt danh hiệu. 20 năm cống hiến khép lại mà không có một chiếc cúp vàng nào được nâng lên.

Thế nhưng, sự dang dở ấy không thể làm giảm đi di sản vĩ đại của anh. Việc bền bỉ đi qua 6 kỳ World Cup và ghi bàn vẫn sẽ là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà khó có huyền thoại nào trong tương lai có thể xô đổ được Ronaldo. CR7 không còn bất cứ điều gì phải chứng minh với thế giới nữa. Những Quả bóng vàng, những chiếc cúp Champions League danh giá đã quá đủ để tạc tên anh vào ngôi đền của những vị thần bất tử. Chỉ là anh vẫn nợ sự nghiệp đỉnh cao của chính mình một chức vô địch World Cup. Mảnh ghép duy nhất còn dang dở ấy sẽ mãi là điều tiếc nuối nhất.

Ronaldo vẫn thiếu 1 chiếc cúp vàng (Ảnh: ESPN)

Lời chào tạm biệt và niềm hãnh diện của một thế hệ

Lần này đã là lần cuối cùng thật rồi. Giờ đây, người hâm mộ sẽ phải học cách làm quen với một cuộc sống không còn Ronaldo trên sân cỏ World Cup, và có lẽ thời khắc anh chính thức giải nghệ cũng chẳng còn xa nữa. Hình ảnh anh lặng lẽ bước vào đường hầm rạng sáng nay chính là lời chào tạm biệt cho một chương lịch sử đầy kiêu hùng.

Xin tạm biệt Ronaldo, số 7 của Bồ Đào Nha. Cảm ơn anh vì đã làm cho hàng triệu người yêu bóng đá phải rung lên, vì đã có những năm tháng đầy rực rỡ và huy hoàng.