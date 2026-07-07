Ngôi sao Bồ Đào Nha đi giày rách toác gót thi đấu ở World Cup

Cận cảnh chiếc giày nát bấy của Pedro Neto sau cú đạp "cháy máy" của sao Tây Ban Nha tại World Cup.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 7/7 nóng bởi những pha tranh chấp nghẹt thở. Ngôi sao chạy cánh đang khoác áo Chelsea, Pedro Neto đã có một phen nổi trận lôi đình sau khi chiếc giày thi đấu của anh bị rách một lỗ lớn sau pha va chạm với đối thủ.

Tình huống diễn ra trong một pha tranh chấp quyết liệt ở hiệp một. Pedro Neto bị một cầu thủ bên phía Tây Ban Nha đạp mạnh từ phía sau. Tác động mạnh đến mức làm rách toác một mảng lớn ở phần gót của chiếc giày đấu, để lộ cả lớp tất dính đầy cỏ bên trong. Đáng chú ý, đây là mẫu giày cao cấp của Nike - dòng sản phẩm đặc biệt được thiết kế riêng cho các ngôi sao chinh chiến tại kỳ World Cup năm nay.

Pedro Neto bị phạm lỗi tuột cả giày (Ảnh: Getty)

Pedro Neto yêu cầu trọng tài thổi phạt nhưng bị từ chối (Ảnh: Getty)

Đôi giày của cầu thủ Bồ Đào Nha bị bục cả gót (Ảnh: Getty)

Anh tiếp tục đep giày thi đấu (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Khoảnh khắc này lập tức gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Getty)

Ngay sau va chạm, ống kính truyền hình trực tiếp đã bắt trọn khoảnh khắc cầu thủ thuộc biên chế Chelsea tỏ ra vô cùng giận dữ. Anh lập tức tháo giày, cầm trên tay và tiến đến phân trần, khiếu nại gay gắt với trọng tài chính người Anh, ông Anthony Taylor. Tiền đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng đó là một pha phạm lỗi thô bạo xứng đáng nhận thẻ, nhưng vị vua áo đen đã từ chối đưa ra án phạt. Do không thể tiếp tục thi đấu với phụ kiện hỏng, Neto đã buộc phải rời sân vài phút sau đó để thay một chiếc giày mới.

Sự cố "dở khóc dở cười" này ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngỡ ngàng trước chất lượng của trang bị thi đấu tại một sân chơi lớn. Trong khi đó, không ít người hâm mộ Bồ Đào Nha lên tiếng bất bình thay cho thần tượng: "Làm sao mà giày của Neto có thể nát bấy đến mức đó mà trọng tài lại không rút ra một tấm thẻ nào cho cầu thủ Tây Ban Nha?".