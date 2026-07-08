Messi bật khóc nức nở sau trận đấu từ "tội đồ" hỏng penalty đến màn "chuộc tội" vĩ đại!

Messi bật khóc như mưa sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập rạng sáng 8/7.

Trận thắng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ còn được nhắc lại rất lâu trong lịch sử bóng đá, không chỉ bởi kịch bản lội ngược dòng điên rồ, mà còn bởi những giọt nước mắt đầy cảm xúc của Lionel Messi. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao 39 tuổi đã quỳ rạp xuống mặt cỏ, ôm mặt khóc nức nở trong vòng tay các đồng đội. Đó là khoảnh khắc lột tả trọn vẹn tấn bi kịch suýt xảy ra và màn hồi sinh vĩ đại của một huyền thoại.

Messi ôm mặt bật khóc nức nở ngay sau trận đấu (Ảnh: CMH)

Áp lực ngàn cân đè nặng lên vai thủ quân Argentina ngay từ phút 20 của hiệp một. Trong bối cảnh đội nhà bất ngờ bị dẫn trước, Messi đứng trước cơ hội vàng để quân bình tỷ số trên chấm 11m. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền định mệnh, cú sút của Messi đã bị thủ thành Mostafa Shobeir cản phá xuất sắc. Kịch bản tồi tệ tiếp tục ám ảnh số 10 khi Ai Cập nhân đôi cách biệt lên 2-0 ở hiệp hai. Nếu Argentina bị loại, cú sút hỏng ăn ấy sẽ trở thành vết dao chí mạng, khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh trong sự tủi hổ.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, bản lĩnh của cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đã lên tiếng. Thay vì gục ngã trước áp lực từ quả penalty hỏng ăn, Messi đã rực sáng để tự tay viết lại số phận.

Chính anh là người châm ngòi cho cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Sau khi Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2, Messi đã khiến cả khán đài vỡ òa ở phút 83, đẳng cấp gỡ hòa 2-2. Chưa dừng lại ở đó, Messi tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng, dẫn dắt lối chơi để rồi Enzo Fernandez ghi bàn thắng vàng ở phút 90+3, ấn định chiến thắng 3-2 không tưởng cho Argentina.

Giọt nước mắt rơi sau trận đấu của Messi là sự giải tỏa tột cùng của áp lực. Anh khóc vì suýt nữa đã trở thành tội đồ, khóc vì sự nhẹ nhõm khi đã kịp sửa sai, và khóc vì niềm hạnh phúc tột đỉnh khi cùng các đồng đội lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.