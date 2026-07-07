Messi đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới sút trượt 2 quả penalty tại 1 kỳ World Cup

Tiền đạo Messi lại đá trượt penalty ở World Cup.

Trận đối đầu tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026 giữa đương kim vô địch Argentina và Ai Cập tối 7/8 diễn ra vô cùng kịch tính với những diễn biến không tưởng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Phút thứ 15, từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc nét, hậu vệ Yasser Ibrahim bên phía Ai Cập đã dứt điểm gọn gàng mở tỉ số trận đấu. Phút 20, Argentina được hưởng một quả phạt đền mười mươi để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, ngôi sao số một thế giới Lionel Messi lại thực hiện không thành công, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá cho nhà đương kim vô địch.

Messi sút trượt penalty ở trận gặp Ai Cập

Đáng chú ý, cú sút hỏng ăn này đã chính thức đưa Messi đi vào lịch sử World Cup theo một kịch bản không ai mong muốn. Đây đã là quả phạt đền hỏng ăn thứ 2 của Messi tại vòng chung kết năm nay, sau tình huống tương tự ở phút thứ 8 trong trận gặp Đội tuyển Áo tại vòng bảng (diễn ra ngày 23/06).

Nếu tính gộp cả hai lần đá hỏng phạt đền trong quá khứ (gặp Iceland tại World Cup 2018 và gặp Ba Lan tại World Cup 2022), siêu sao 39 tuổi hiện đã có tổng cộng 4 lần bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên tổng số 8 lần đá penalty. Riêng tại giải đấu năm 2026, với việc hai lần sút hỏng penalty chỉ trong vòng hai tuần, Lionel Messi đã trở thành cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử chạm mốc thống kê đáng quên này tại một kỳ World Cup.

Ảnh: Getty