Lịch thi đấu World Cup ngày 8/7: Thuỵ Sĩ đấu Colombia trận cuối vòng 16 đội

Cập nhật lịch thi đấu World Cup ngày 8/7.

3h00 sáng ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá toàn cầu sẽ đổ dồn sự chú ý về màn so tài đỉnh cao giữa tuyển Thụy Sĩ và Colombia trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026. Đây được đánh giá là một trong những cặp đấu cân tài cân sức và khó đoán định nhất tại vòng knock-out năm nay.

Để góp mặt ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất, cả hai đại diện đều đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục ở giai đoạn trước. Đội tuyển Thụy Sĩ tiến vào vòng 1/8 sau chiến thắng áp đảo 2-0 trước Algeria. Đại diện châu Âu đã thể hiện một bản lĩnh vững vàng khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, ghi hai bàn thắng bản lề và bảo toàn mảnh lưới để đi tiếp mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Ở chiều ngược lại, Colombia lại phải trải qua một thử thách có phần nhọc nhằn hơn trước Ghana. Đội bóng Nam Mỹ đã giành chiến thắng tối thiểu nhờ một pha lập công chớp nhoáng ngay trong hiệp 1, trước khi thực hiện lối chơi thực dụng để bảo vệ thành quả.