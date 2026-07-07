Bruno Fernandes ôm đầu tuyệt vọng: "Thất bại là thể chấp nhận được"

Bruno Fernandes ôm đầu tuyệt vọng, cay đắng sau thất bại của Bồ Đào Nha.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026 khiến Bồ Đào Nha phải xách vali về nước.

Khi trận đấu khép lại, Bruno Fernandes không thể giấu nổi sự thất vọng. Ngôi sao đang khoác áo Manchester United đổ gục xuống thảm cỏ, lấy hai tay ôm đầu đầy tiếc nuối. Thất bại này không chỉ khép lại hành trình của Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay, mà còn đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao Cristiano Ronaldo. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt Bruno khi anh và các đồng đội không thể giúp người đội trưởng huyền thoại hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Bruno Fernandes thẳng thắn chia sẻ về kết quả cay đắng này. Tiền vệ 31 tuổi khẳng định việc Bồ Đào Nha phải dừng bước sớm ở vòng 16 đội là một kết quả không thể chấp nhận và toàn đội đã không hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Mục tiêu duy nhất của Bồ Đào Nha khi đặt chân đến Mỹ là nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Thất bại này là một kết quả không thể chấp nhận", Bruno Fernandes cay đắng thừa nhận.

Bruno tuyệt vọng về kết quả của Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Anh đổ gục sau trận thua (Ảnh: Getty)

Bruno ôm đầu bất lực (Ảnh: CMH)

Đánh giá về diễn biến trên sân, nhạc trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của anh đã có một hiệp một chơi tốt và tạo ra được thế trận cân bằng. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn trong nửa sau của trận đấu: "Chúng tôi đã chủ động lùi quá sâu trong hiệp hai và vô tình nhường quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban Nha".

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo chính thức xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Bruno Fernandes thừa nhận đây là thời khắc vô cùng thất vọng đối với cá nhân anh cũng như toàn đội. Dù vậy, với tư cách là một trong những trụ cột của đội tuyển, tiền vệ này hiểu rằng bóng đá Bồ Đào Nha bắt buộc phải nhìn về phía trước.

Bruno Fernandes khẳng định anh cùng thế hệ kế cận sẽ phải nhanh chóng vượt qua nỗi đau này để hướng tới tương lai. Mục tiêu trước mắt của "Selecao châu Âu" sẽ là hành trình tái thiết lực lượng nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn tiếp theo, cụ thể là chiến dịch EURO 2028 và vòng chung kết World Cup 2030.