Lamine Yamal lé hộ trải nghiệm "để đời" ở biệt thự nhà Neymar: Vừa bước vào cửa đã bị thần tượng "lôi" đi làm ngay một việc!

Ở chung với Neymar vài ngày, Lamine Yamal mới biết sự thật về thần tượng khiến ai cũng bất ngờ.

Trong chương trình truyền hình La Revuelta mới đây, Yamal hào hứng kể lại những trải nghiệm đáng nhớ khi được Neymar mời đến nhà riêng ở Mangaratiba (Brazil) từ mùa hè năm ngoái. Điều khiến cầu thủ 17 tuổi ấn tượng nhất là sự gần gũi và hiếu khách của cựu tiền đạo Barcelona.

"Tôi vừa đến nơi thì Neymar đã nói luôn: 'Đi thôi, mình chơi footvolley'. Tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi vì anh ấy muốn mọi người cùng tham gia các hoạt động ngay lập tức", Yamal cười kể.

Theo tài năng trẻ người Tây Ban Nha, những ngày ở Brazil trôi qua trong bầu không khí vô cùng sôi động. Neymar thường xuyên cùng bạn bè và người thân chơi footvolley, bơi lội, ăn uống, trò chuyện và tận hưởng kỳ nghỉ bên hồ bơi. Ngôi sao của Barcelona cho biết điều khiến anh bất ngờ là Neymar ngoài đời rất thân thiện, vui tính và luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh.

"Anh ấy rất bình thường, rất vui vẻ. Anh ấy đối xử với tôi như một người bạn chứ không hề tạo cảm giác là một siêu sao", Yamal chia sẻ.

Yamal kể lại kỷ niệm đến nhà Neymar chơi (Ảnh: IG)

Tiền đạo sinh năm 2007 cũng tiết lộ ngôi nhà của Neymar lúc nào cũng đông vui vì luôn có bạn bè và người thân lui tới. "Ở đó lúc nào cũng có người. Mọi người cùng chơi thể thao, cười nói và ăn uống với nhau. Không khí rất tuyệt", anh nói.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi là khoảnh khắc hai cầu thủ đổi áo đấu cho nhau. Neymar tặng Yamal chiếc áo của mình, còn sao trẻ Barcelona cũng gửi lại chiếc áo thi đấu như một món quà lưu niệm.

Lamine Yamal từ lâu không giấu việc Neymar là thần tượng lớn nhất trong sự nghiệp. Anh nhiều lần thừa nhận đã dành hàng giờ xem các video thi đấu của cựu đội trưởng tuyển Brazil để học hỏi kỹ năng rê bóng, xử lý bóng và phong cách chơi đầy ngẫu hứng.

Chuyến nghỉ hè tại Brazil diễn ra sau khi Yamal hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Tây Ban Nha từ năm 2025. Đây không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước mùa giải mới mà còn là cơ hội đặc biệt để tài năng trẻ 17 tuổi được gặp gỡ, sinh hoạt và tập luyện cùng chính cầu thủ đã truyền cảm hứng cho anh từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá.