Diễn biến Argentina vs Ai Cập lúc 23h đêm nay: Messi đấu Salah, nhà đương kim vô địch trước thử thách lớn!

Đương kim vô địch Argentina chạm trán ĐT Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào lúc 23h ngày 7/7 (giờ Việt Nam). Trận đấu mang ý nghĩa "sống còn" quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Sau khi hai cặp tứ kết đầu tiên đã được xác định, vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục với màn so tài đáng chú ý giữa Argentina và Ai Cập. Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) trên sân Atlanta (Mỹ), nơi người hâm mộ chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của bóng đá thế giới: Lionel Messi và Mohamed Salah.

Thông tin trận đấu

Argentina bước vào trận đấu với vị thế của đương kim vô địch World Cup. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni từng toàn thắng ở vòng bảng, nhưng đã trải qua 120 phút đầy nhọc nhằn trước Cape Verde ở vòng 1/16. Messi mở tỷ số, song Argentina hai lần để đối thủ gỡ hòa trước khi giành chiến thắng 3-2 sau 12- phút nhọc nhằn. Màn trình diễn đó cho thấy Albiceleste vẫn rất mạnh, nhưng không còn bất khả chiến bại.

Trong khi đó, Ai Cập đang viết nên trang sử mới của bóng đá nước này. Đại diện châu Phi vượt qua Australia trên chấm luân lưu để lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Dưới sự dẫn dắt của Mohamed Salah, "Những Pharaoh" được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự phản công và sẵn sàng tạo thêm một cú sốc.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chắc chắn là màn so tài giữa Messi và Salah. Một bên là nhà vô địch thế giới, người đang hướng tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Bên kia là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ai Cập, mang theo hy vọng giúp đội tuyển châu Phi lần đầu lọt vào tứ kết.

Về tương quan lực lượng, Argentina vẫn được đánh giá vượt trội. Theo mô hình dự đoán, đội bóng Nam Mỹ có gần 70% cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, chiến thắng vất vả trước Cape Verde là lời cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm nào ở vòng knock-out đều có thể phải trả giá đắt. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng của trận Thụy Sĩ - Colombia ở vòng tứ kết.

Diễn biến chính

Ba tiếng trước trận đấu, CĐV Argentina tạo nên bầu không khí sôi động, sẵn sàng cổ vũ đội nhà "đại chiến" Ai Cập (Ảnh: Getty).

Toàn cảnh sân vận động Atlanta trước trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Argentina và Ai Cập tại sân vận động Atlanta (Ảnh: Getty).

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