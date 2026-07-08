"Hoành tráng, phi thường, sử thi" - Truyền thông thế giới bùng nổ vì màn lội ngược dòng xứng tầm nhà vô địch của Argentina trước Ai Cập

Báo chí quốc tế ca ngợi màn ngược dòng của Argentina trước Ai Cập.

Trước ngưỡng cửa bị loại khỏi World Cup 2026, Argentina vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất giải đấu khi đánh bại Ai Cập 3-2 để giành vé vào tứ kết. Chiến thắng nghẹt thở của Lionel Messi cùng các đồng đội ngay lập tức trở thành tâm điểm trên mặt báo quốc tế, với hàng loạt mỹ từ như "phi thường", "sử thi", hay "mang tầm kim tự tháp" được sử dụng để ca ngợi nhà đương kim vô địch.

Đến tận phút 79, Argentina vẫn bị Ai Cập dẫn trước 1-2 và đứng trước nguy cơ sớm rời World Cup. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã vùng lên mạnh mẽ, ghi liền 2 bàn trong những phút cuối để hoàn tất màn ngược dòng 3-2 chỉ trong khoảng hơn 10 phút.

Trên sân Dallas với hơn 68.000 khán giả, phần lớn là CĐV Argentina, Cristian Romero là người thắp lại hy vọng cho đội bóng Nam Mỹ trước khi Lionel Messi ghi bàn gỡ hòa, đồng thời nâng thành tích cá nhân lên 21 pha lập công tại các kỳ World Cup. Đến phút bù giờ, Enzo Fernandez trở thành người hùng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Trước đó, Mostafa Ziko và Yasser Ibrahim đã đưa Ai Cập vượt lên dẫn trước.

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Màn trình diễn đầy cảm xúc của Argentina nhận được sự tán dương từ truyền thông khắp thế giới. Đài BBC (Anh) giật tít: "Argentina ghi bàn ở phút bù giờ để hoàn tất màn lội ngược dòng phi thường trước Ai Cập", nhấn mạnh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong thời khắc khó khăn nhất.

Trong khi đó, tờ Marca (Tây Ban Nha) gọi đây là "màn ngược dòng mang tầm kim tự tháp của Argentina", đồng thời cho rằng trận đấu sẽ còn được nhắc đến bởi những tranh cãi xoay quanh các quyết định của trọng tài.

Báo thể thao Olé của Argentina ca ngợi tinh thần chiến đấu của đội nhà với dòng tít: "Trái tim của nhà vô địch: Từ 0-2 đến 3-2 chỉ trong 13 phút để tiến vào tứ kết."

Tờ AS lại chọn cách ví von đầy cảm xúc khi đăng hình Messi trên trang chủ cùng tiêu đề ngắn gọn nhưng gây ấn tượng mạnh: "Chúa đã sống lại."

Trong khi đó, Mundo Deportivo mô tả đây là "màn lội ngược dòng lịch sử", đồng thời nhắc đến những giọt nước mắt của Messi sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng trước Ai Cập giúp Argentina tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch World Cup và hướng tới danh hiệu thứ tư trong lịch sử. Ở vòng tứ kết, Messi cùng các đồng đội sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia để xác định đối thủ tiếp theo.