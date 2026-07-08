Ban huấn luyện Ai Cập nổi giận sau màn ngược dòng của Argentina, trọng tài rút thẻ đỏ vì hỗn loạn

Argentina tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận lại là màn phản ứng dữ dội của đội bóng châu Phi, khiến trọng tài Francois Letexier phải rút thẻ đỏ với một thành viên BHL.

Sau hơn 90 phút đầy kịch tính trên sân ở Atlanta, Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước Ai Cập nhờ bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez ở phút bù giờ. Tuy nhiên, ngay sau pha lập công của tiền vệ Chelsea, trận đấu lập tức rơi vào hỗn loạn. Các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập đồng loạt phản ứng vì cho rằng Mohamed Salah đã bị phạm lỗi trong vòng cấm Argentina chỉ khoảng 20 giây trước khi đội bóng Nam Mỹ ghi bàn.

Băng ghế dự bị Ai Cập bùng nổ trong tức giận. Nhiều thành viên ban huấn luyện lao ra khu vực kỹ thuật để phản đối quyết định của trọng tài người Pháp Francois Letexier. Một thành viên ban huấn luyện bị rút thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng quá khích.

Không dừng lại ở đó, một thành viên khác của ban huấn luyện cũng phải nhận thẻ vàng. HLV trưởng Hossam Hassan và thủ môn Mostafa Shobeir cũng bị cảnh cáo khi tham gia phản ứng với tổ trọng tài.

Thậm chí, một trợ lý của Ai Cập còn phải được các đồng nghiệp và cầu thủ giữ lại để tránh lao về phía trọng tài. Mohamed Salah là người dẫn đầu nhóm cầu thủ vây quanh ông Letexier nhằm yêu cầu xem xét lại tình huống trước bàn thua.

Sự bức xúc của Ai Cập càng lớn bởi họ đã ở rất gần tấm vé vào tứ kết. Đội bóng châu Phi dẫn trước 2-0 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Zico. Tuy nhiên, Argentina tạo nên màn ngược dòng khó tin chỉ trong khoảng 14 phút cuối trận. Cristian Romero rút ngắn tỷ số trước khi Lionel Messi ghi bàn gỡ hòa bằng cú vô-lê cận thành. Đến phút 90+3, Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2, đưa nhà đương kim vô địch vào tứ kết.

Trong khi các cầu thủ Argentina ăn mừng cuồng nhiệt sau một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất giải đấu, phía Ai Cập lại rời sân trong sự thất vọng và tức giận. Trận đấu khép lại bằng hàng loạt tranh cãi liên quan đến tình huống Salah ngã trong vòng cấm trước khi Argentina ghi bàn quyết định.

Dù vậy, quyết định của trọng tài không thay đổi và Argentina chính thức giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.