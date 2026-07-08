Phỏng vấn nóng Messi sau màn ngược dòng lịch sử của Argentina trước Ai Cập: "Thật điên rồ!"

Lionel Messi không giấu được niềm hạnh phúc sau khi cùng Argentina ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Đội trưởng Albiceleste dành những lời khen đặc biệt cho tinh thần chiến đấu của các đồng đội.

Argentina đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất World Cup 2026 khi đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, dù từng bị dẫn trước 0-2 đến những phút cuối trận.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Lionel Messi xuất hiện tại khu vực phỏng vấn với gương mặt vẫn còn nguyên sự xúc động. Siêu sao 39 tuổi cho rằng những gì Argentina vừa làm được là thành quả của tinh thần không bao giờ đầu hàng. "Đây là World Cup và mọi trận đấu đều diễn ra theo cách như vậy", Messi mở đầu.

Đội trưởng Argentina thừa nhận màn lội ngược dòng trước Ai Cập là thử thách vô cùng khó khăn, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ tinh thần của các đồng đội. "Tôi rất hạnh phúc. Không dễ gì lội ngược dòng khi bị dẫn 0-2. Nhưng như tôi vẫn luôn nói, tập thể này không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng".

Messi cũng nhắc đến bước ngoặt của trận đấu khi Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. "Chúng tôi may mắn có được bàn thắng của Romero khá sớm, vì thế đội vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục gây sức ép và tìm kiếm bàn gỡ".

Messi xúc động sau màn lội ngược dòng điên rồ của Argentina trước Ai Cập (Ảnh: Getty)

Chính Messi là người đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú vô-lê đẹp mắt ở phút 83, trước khi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 cho nhà đương kim vô địch.

Bên cạnh việc ca ngợi các đồng đội, chủ nhân 8 Quả bóng vàng cũng gửi lời cảm ơn tới hàng chục nghìn cổ động viên Argentina có mặt trên khán đài. "Những gì tập thể này làm được hôm nay thật không thể tin nổi. Tôi rất hạnh phúc vì người hâm mộ có thể tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi và tận hưởng những gì đội bóng đang làm".

Chiến thắng trước Ai Cập đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia.

Ở tuổi 39, Messi tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu của Albiceleste. Anh không chỉ ghi bàn gỡ hòa quan trọng mà còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời nâng thành tích lên 8 bàn thắng để độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.