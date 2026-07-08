Gánh cả Argentina trên vai, Messi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận thứ 8 liên tiếp ở World Cup

Lionel Messi tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế trong màu áo Argentina khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng 3-2 trước Ai Cập. Đây cũng là trận thứ 8 liên tiếp siêu sao 39 tuổi nhận danh hiệu MVP tại World Cup 2026.

Lionel Messi vừa có màn trình diễn đẳng cấp trong chiến thắng ngược dòng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trong bối cảnh nhà đương kim vô địch bị dẫn trước 0-2 và đứng trước nguy cơ dừng bước, đội trưởng Argentina một lần nữa sắm vai người hùng. Sau khi sút hỏng phạt đền trong hiệp một, Messi không gục ngã mà tiếp tục dẫn dắt lối chơi, liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho đồng đội.

Đến phút 83, khi Argentina vẫn bị dẫn 1-2, Messi tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tung cú vô-lê chân trái tung nóc lưới Ai Cập, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn nhiều lần đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Anh tạo cơ hội ngon ăn cho Julian Alvarez và Lautaro Martinez, đồng thời liên tục khiến hàng thủ Ai Cập chao đảo bằng những pha xử lý đẳng cấp.

Màn trình diễn xuất sắc giúp Messi được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Messi xuất sắc nhất trận Argentina 3-2 Ai Cập (Ảnh: Getty)

Đây là trận thứ 8 liên tiếp siêu sao người Argentina nhận danh hiệu MVP tại World Cup 2026, một chuỗi thành tích cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của anh trong hành trình bảo vệ ngôi vương của La Albiceleste. Với bàn thắng vào lưới Ai Cập, Messi cũng nâng thành tích cá nhân lên 8 pha lập công, độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Kylian Mbappe và Erling Haaland (cùng 7 bàn).

Quan trọng hơn cả, bàn gỡ hòa của Messi đã tạo tiền đề cho màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina. Chỉ ít phút sau, Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, giúp đội bóng Nam Mỹ thắng 3-2 để giành vé vào tứ kết.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất của Argentina. Khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, số 10 một lần nữa lên tiếng bằng phẩm chất của một thủ lĩnh, góp công đưa nhà đương kim vô địch tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup 2026.