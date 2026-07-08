Thần kinh thép chuẩn “Swiss made”: Thụy Sĩ hạ gục Colombia trên chấm penalty cân não, thách thức Argentina ở tứ kết World Cup

Thụy Sỹ vào tứ kết World Cup 2026 sau loạt luân lưu cân não với Colombia sáng 8/7.

Trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Thụy Sỹ đã có chiến thắng đầy kịch tính trước Colombia trên sân BC Place (Vancouver, Canada) để chính thức ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải. Đây là trận đấu duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của vòng knock-out phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để phân định thắng thua.

Thuỵ Sĩ thắng Colombia trên chấm 11m (Ảnh: BR Football)

Suốt 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, cả Thụy Sỹ lẫn Colombia đều chủ động nhập cuộc với lối chơi chặt chẽ và thận trọng. Dù đại diện châu Âu là những người kiểm soát bóng nhỉnh hơn (khoảng 55% trong hiệp hai), họ vẫn thiếu đi sự đột biến và sắc bén ở những tình huống quyết định để có thể xuyên phá hàng thủ kiên cố của Colombia. Ngược lại, đại diện Nam Mỹ cũng chơi phòng ngự chủ động và chờ đợi thời cơ phản công, nhưng các cơ hội tạo ra đều không thực sự rõ rệt. Sự vô duyên của các chân sút hai bên khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút nghẹt thở.

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, sự kịch tính được đẩy lên cao trào. Sau 3 lượt sút đầu tiên, mỗi đội đều có một cầu thủ thực hiện hỏng ăn khi Davinson Sanchez bên phía Colombia sút bóng dội xà, còn Manuel Akanji của Thụy Sỹ lại dứt điểm ra ngoài. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở lượt sút thứ tư, thủ thành Gregor Kobel của Thụy Sỹ đã tỏa sáng rực rỡ khi cản phá thành công cú sút của Cucho Hernandez. Bản lĩnh và sự chính xác ở các lượt sút còn lại đã giúp Thụy Sỹ giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trên chấm phạt đền.

Thuỵ Sĩ gặp Argentina ở tứ kết (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Chiến thắng này giúp Thụy Sỹ có lần đầu tiên lọt vào tứ kết một kỳ World Cup kể từ năm 1954. Theo lịch thi đấu, thử thách tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Thụy Sỹ sẽ là nhà đương kim vô địch Argentina – đội bóng vừa có màn lội ngược dòng giàu cảm xúc trước Ai Cập. Trận tứ kết giữa Thụy Sỹ và Argentina sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam).