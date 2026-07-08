Video: Messi cùng Argentina nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng kịch tính Ai Cập

Khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt của đội tuyển Argentina sau chiến thắng ngược dòng 3-2 Ai Cập sáng 8/7.

Rạng sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam), trận đối đầu kịch tính tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa ĐKVĐ Argentina và Ai Cập đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 nghiêng về đại diện Nam Mỹ, sau một màn rượt đuổi tỷ số điên rồ trong những phút cuối. Sau chiến thắng, đội tuyển Argentina đã có màn ăn mừng cực sung cùng nhau trong phòng thay đồ. Các cầu thủ khoác vai nhau nhảy múa, hát hò sau một chiến thắng tưởng như "chết đi sống lại".





Messi không nhảy mà chỉ ngồi một chỗ hát theo các đồng đội





Dù bị dẫn trước 2-0 nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc trong 15 phút cuối trận. Phút 79, Cristian Romero thắp lại hy vọng cho Albiceleste bằng cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 4 phút sau, Lionel Messi lập công chuộc tội với pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Màn lội ngược dòng không tưởng được hoàn tất vào phút 90+2, khi tiền vệ Enzo Fernández có mặt đúng lúc đánh đầu cận thành ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Argentina. Vượt qua thử thách đầy gian nan trước Ai Cập, Argentina chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 đối đầu với Thụy Sĩ.