Messi khóc nức nở sau khi sút hỏng penalty: "Tôi sợ mình đã làm các đồng đội thất vọng"

Messi trải lòng về giọt nước mắt sau trận Argentina ngược dòng kịch tính 3-2 Ai Cập.

Rạng sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam), Argentina đã chật vật giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập. Dù đội nhà lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước hai bàn, thủ quân Lionel Messi vẫn bật khóc nức nở ngay trên sân sau tiếng còi mãn cuộc do áp lực tâm lý đè nặng từ quả phạt đền hỏng ăn trong hiệp một.





Trả lời phỏng vấn sau trận đấu đầy bão táp, siêu sao 39 tuổi không giấu được sự dằn vặt nhưng cũng đầy nhẹ nhõm khi trải lòng về những giọt nước mắt của mình:

"Tôi đã khóc vì tôi cảm thấy mình đã làm các đồng đội thất vọng bởi quả phạt đền mà tôi sút hỏng... và cả cái cách mà tôi thực hiện nó nữa. Nhưng thật may mắn, một lần nữa, Chúa đã dành sẵn một điều gì đó thật đặc biệt cho tôi ở đoạn kết. Tôi đang vô cùng hạnh phúc".

Messi đã bật khóc ngay sau trận đấu

Bên cạnh sự dằn vặt cá nhân, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng cũng khẳng định niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường của toàn đội khi đứng trước bờ vực bị loại:

"Chúng tôi không hề muốn và cũng không xứng đáng phải về nước, chúng tôi không thể để mọi chuyện kết thúc theo cái cách như vậy được. Tập thể này thực sự xứng đáng được tiếp tục hành trình của mình. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, tuyệt đối không bao giờ".

Cú sút hỏng ăn này là quả phạt đền không thành công thứ 35 trong sự nghiệp của Messi (trên tổng số 150 quả). Đáng chú ý, anh đã bỏ lỡ tới một nửa số quả penalty trong 8 trận gần nhất tại đấu trường World Cup. Dù vậy, bản lĩnh của "huyền thoại" đã kịp lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa quyết định, trực tiếp mở ra màn lội ngược dòng cho Argentina.

Vượt qua thử thách đầy khắc nghiệt, Messi và các đồng đội sẽ bước vào trận tứ kết gặp đội tuyển Thụy Sĩ vào lúc 8h ngày 12/7 tới.