Messi đáp trả cáo buộc được thiên vị tại World Cup: "Nếu nghĩ đó không phải lỗi, bóng đá không dành cho bạn"

Messi có phản ứng về những tranh cãi liên quan đến trọng tài trận Argentina thắng 2-1 Ai Cập.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 vừa trải qua một khúc cua đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần thị phi. Sau chiến thắng lội ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển Ai Cập tại vòng 16 đội rạng sáng ngày 8/7/2026, siêu sao Lionel Messi đã phải chính thức lên tiếng để đập tan những cáo buộc ác ý về việc giải đấu được dàn xếp để nâng đỡ nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào công nghệ VAR khi trọng tài từ chối một bàn thắng mấu chốt của Ai Cập. Quyết định này khiến phía ban huấn luyện và cầu thủ Ai Cập hoàn toàn mất bình tĩnh. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Hossam Hassan cùng tiền đạo Mostafa Ziko bên phía Ai Cập đã công khai cáo buộc giải đấu có dấu hiệu gian lận và dàn xếp kết quả.

Tình huống cầu thủ Ai Cập phạm lỗi với cầu thủ Argentina gây tranh cãi

Trước làn sóng phản đối dữ dội và những lời cáo buộc nặng nề từ phía đối thủ, Lionel Messi đã có câu trả lời vô cùng trực diện ở khu vực phỏng vấn sau trận đấu để bảo vệ sự trong sạch của đội nhà cũng như các quyết định của tổ trọng tài. Chia sẻ thẳng thắn về tình huống bẻ còi gây tranh cãi của VAR, Messi cho biết:

"Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao lại có tranh cãi. Nếu bạn nghĩ đó không phải một pha phạm lỗi, thì có lẽ bóng đá không dành cho bạn".

Messi cho rằng trọng tài đã làm đúng (Ảnh: Getty)

Thay vì né tránh, siêu sao 39 tuổi lựa chọn cách đối mặt trực diện. Anh khẳng định VAR chỉ đang làm đúng chức năng của nó là đòi lại sự công bằng cho trận đấu, và chiến thắng của Argentina hoàn toàn đến từ nỗ lực vượt khó của cả một tập thể chứ không có bất kỳ sự ưu ái nào từ ban tổ chức.