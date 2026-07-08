Messi được đồng đội công kênh ăn mừng như một "vị thần" sau màn ngược dòng kinh điển

Khoảnh khắc tập thể Aregntina tung Messi lên ăn mừng chiến thắng trận đấu thắng 3-2 Ai Cập sáng 8/7 để giành quyền vào tứ kết.

Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên trên sân vận động Mercedes-Benz cũng là lúc cả khán đài như nổ tung trong một biển cảm xúc hỗn độn. Bảng tỷ số hiện lên kết quả 3-2 nghiêng về Argentina sau 90 phút nghẹt thở trước một Ai Cập quá đỗi kiên cường.

Ngay sau trận đấu tập thể Aregntian đã tung bổng người đội trưởng Lionel Messi lên không trung, công kênh anh trên vai trước những làn sóng reo hò không ngớt. Đó là một bức tranh mang tính biểu tượng, một sự giải tỏa đến tận cùng của những người đàn ông vừa bước về từ "cửa tử".





Nhìn vào cách các đồng đội ôm chặt và tung hô Messi, người ta hiểu rằng vị thế của anh tại đội tuyển Argentina lúc này đã vượt qua ranh giới của một siêu sao bóng đá thông thường. Ở tuổi 39, tại kỳ World Cup được coi là chương cuối trong sự nghiệp vĩ đại, Messi không còn là người gánh vác mọi đường bóng bằng thể lực sung mãn, nhưng anh là "linh hồn", là ngọn hải đăng định hướng cho cả tập thể. Tại Argentina, vị trí của Messi là bất khả xâm phạm, một điểm tựa tinh thần mà ở đó, các đàn em sẵn sàng chạy thay phần anh, chiến đấu thay phần anh, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc thiên tài từ đôi chân ma thuật ấy.

Messi được đồng đội tung lên ăn mừng (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Và thực tế, trận đấu sáng nay đã chứng minh vì sao Argentina cần anh đến thế, ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng như tăm tối nhất.

Hiệp một của trận đấu là một cơn ác mộng. Argentina bị dẫn trước, và chính anh là người bước lên chấm 11 mét ở phút 20 với trọng trách gỡ hòa nhưng lại thực hiện hỏng ăn. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt người đội trưởng, và áp lực càng đè nặng khi VAR từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Ai Cập.

Nhưng bản lĩnh của một thiên tài chính là cách họ đứng dậy từ sai lầm. Phút 83, khi Argentina đang rất cần một cú hích để lật ngược thế cờ sau bàn gỡ hòa của Romero, Messi đã lên tiếng. Giữa vòng vây của các hậu vệ áo đỏ Ai Cập, số 10 của Argentina thực hiện một pha xử lý mang đúng thương hiệu "thiên tài". Bàn thắng không chỉ san bằng khoảng cách về mặt tỷ số, mà quan trọng hơn, nó đánh sập hoàn toàn ý chí kháng cự của đại diện Bắc Phi và kích hoạt tinh thần chiến đấu rực lửa cho các vũ công Tango, dọn đường cho bàn thắng quyết định của Enzo ngay sau đó.

Khoảnh khắc Messi được các đồng đội công kênh sau trận đấu là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của lòng tôn kính. Anh có thể sút hỏng phạt đền, anh có thể không còn duy trì được sự thanh thoát trong suốt 90 phút, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc, "Nhà vua" vẫn biết cách định đoạt số phận trận đấu.