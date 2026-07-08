Tranh cãi: Trọng tài FIFA cho rằng sai lầm của VAR giúp Argentina thoát hiểm trước Ai Cập

Trọng tài người Mexico từng có kinh nghiệm bắt tại World Cup giải thích về sai lầm của VAR trong trận đấu giữa Argentina 3-2 Ai Cập.

Một vụ tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài đã nổ ra tại Vòng 16 đội FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng lội ngược dòng kịch tính 3-2 của đội tuyển Argentina trước đối thủ Ai Cập. Mới đây, vị vua áo đen dày dạn kinh nghiệm người Mexico, ông Fernando Guerrero – người từng làm việc ở World Cup 2022 đã lên tiếng. Ông công khai chỉ trích một sai lầm nghiêm trọng mang tính hệ thống của tổ trọng tài từ ông Guerrero đang đẩy ban điều hành giải đấu vào trung tâm của những lời chỉ trích dữ dội từ dư luận quốc tế.

Cụ thể, từ một tình huống phản công sắc bén có sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah, tiền đạo Mostafa Ziko đã làm rung lưới Argentina, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho Ai Cập. Tuy nhiên, VAR bất ngờ can thiệp, yêu cầu trọng tài chính hủy bỏ bàn thắng với lý do đã có một lỗi kín từ trước đó của cầu thủ Ai Cập.

Lên tiếng về quyết định gây phẫn nộ này, trọng tài Fernando Guerrero khẳng định các đồng nghiệp của ông làm nhiệm vụ hôm đó đã áp dụng hoàn toàn sai lệch quy trình Giai đoạn kiểm soát bóng tấn công (APP - Attacking Possession Phase) được quy định nghiêm ngặt trong luật VAR của IFAB.

Ông Guerrero nhấn mạnh rằng, xét một cách công bằng, ban đầu hoàn toàn không có lỗi rõ ràng nào từ phía các cầu thủ Ai Cập. Nhưng điều cốt lõi nằm ở chỗ, ngay cả khi giả định có lỗi xảy ra, đội tuyển Argentina sau đó đã có thừa thời gian, không gian lẫn quân số phòng ngự để tái thiết lập lại hệ thống vững vàng. Theo quy định của FIFA, VAR chỉ được quyền lật ngược tình thế khi đội phòng ngự hoàn toàn không có cơ hội thực tế nào để giành lại bóng. Trong pha bóng này, các hậu vệ Argentina đã có tới 3 cơ hội rõ rệt để chủ động phá bóng hoặc đoạt lại quyền kiểm soát trước khi bàn thắng được ghi. Điều này đồng nghĩa với việc một chuỗi tấn công hoàn toàn mới đã được bắt đầu, và việc VAR cố tình lật lại một tình huống cố định từ trước đó là một sự vi phạm nghiêm trọng về mặt giao thức.

Quyết định từ trọng tài gây tranh cãi trong trận Argentian thắng 3-2 Ai Cập

Vị trọng tài người Mexico thẳng thắn kết luận rằng, quyết định hủy bàn thắng này đã trực tiếp tước đi lợi thế của Ai Cập. Quyết định sai lệch của các vị vua áo đen đã trở thành đòn giáng mạnh vào tâm lý của các cầu thủ xứ sở Pharaoh. Dù sau đó Mostafa Ziko đã kiên cường ghi một bàn thắng hợp lệ khác ở phút 67 để nâng tỷ số lên 2-0, nhưng việc mất đi lợi thế tâm lý từ sớm cùng sự bào mòn về mặt thể lực đã khiến Ai Cập sụp đổ hoàn toàn trong những phút cuối trận.

Tận dụng sự chệch choạc của đối thủ, Argentina đã tạo nên một màn lội ngược dòng không tưởng chỉ trong vòng hơn 10 phút ngắn ngủi. Phút 79, Cristian Romero thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ quả treo bóng của Lionel Messi. Chỉ 4 phút sau, chính Messi đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng cú dứt điểm một chạm đẳng cấp đưa bóng dội mép dưới xà ngang vào lưới. Màn "đào thoát ngoạn mục" được hoàn tất ở phút 90+2 khi Enzo Fernández đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Argentina.

Mặc dù Lionel Messi cùng các đồng đội đã chính thức giành tấm vé vào chơi trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, nhưng những tranh luận nảy lửa của cộng đồng fan bóng đá vẫn tiếp tục, đặc biệt là tranh cãi về công nghệ VAR tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.