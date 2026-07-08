Báo Argentina đáp trả cáo buộc được trọng tài ưu ái: "Thuyết âm mưu! Ai Cập đổ lỗi mà không nhìn vào nguyên nhân thật sự khiến họ thất bại"

Sau làn sóng chỉ trích về công tác trọng tài ở trận Argentina thắng Ai Cập 3-2, báo chí Argentina đã lên tiếng phản bác. Tờ Olé khẳng định thành công của Albiceleste đến từ thực lực, không phải những tiếng còi thiên vị như nhiều người đang cáo buộc.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 vẫn đang tạo ra nhiều tranh cãi. Không chỉ các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập lên tiếng phản ứng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng nhà đương kim vô địch được trọng tài ưu ái.

Trước những cáo buộc này, tờ Olé đã đăng bài bình luận với tiêu đề: "Argentina được trọng tài ưu ái? Sự thật phía sau chiến dịch mà người ta đang cố tạo dựng".

Theo cây bút Mariano Dayan, càng giành nhiều chiến thắng, Argentina càng trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích. "Càng chiến thắng, càng gặt hái nhiều thành công và càng khẳng định vị thế dưới thời Lionel Scaloni, Argentina càng phải đối mặt với nhiều luồng dư luận từ các đối thủ. Họ bắt đầu lan truyền rằng FIFA giúp đỡ Argentina và các trọng tài luôn thiên vị đội bóng này".

Tờ báo cho rằng thực tế hoàn toàn khác. Kể từ sau thất bại trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022, Argentina chưa thua thêm bất kỳ trận nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo Olé, chuỗi thành tích này được xây dựng bằng phong độ và bản lĩnh, chứ không phải nhờ các quyết định của trọng tài.

Ảnh: Olé

Bài viết cũng điểm lại hàng loạt tranh cãi mà Argentina từng đối mặt, từ các quả phạt đền tại World Cup 2022 cho đến những tình huống ở World Cup 2026. Riêng ở trận gặp Ai Cập, Olé cho rằng hai pha bóng gây tranh cãi đều là những quyết định có thể bảo vệ.

Đầu tiên là bàn thắng của Mostafa Zico bị VAR hủy bỏ. Theo tờ báo, Marwan Attia đã có tác động khiến Lisandro Martinez mất thăng bằng ngay từ đầu pha bóng, vì vậy việc không công nhận bàn thắng là hoàn toàn hợp lý. Tình huống còn lại là pha Mohamed Salah ngã trong vòng cấm ngay trước khi Argentina ghi bàn quyết định. Theo Olé, Julian Alvarez chỉ có va chạm rất nhẹ và không đủ để trọng tài cho Ai Cập hưởng phạt đền.

Tờ báo cũng cho rằng phía Ai Cập đang quá tập trung vào các quyết định của trọng tài thay vì nhìn nhận nguyên nhân thực sự dẫn đến thất bại. "Họ đã cầm chiến thắng trong tay nhưng để sức ép của trận đấu đè nặng và bị Argentina áp đảo trong những phút cuối".

Olé thừa nhận việc sở hữu Lionel Messi - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử - đôi khi có thể tạo ra áp lực tâm lý đối với các trọng tài ở những tình huống nhạy cảm. "Không giống khi xử lý một cầu thủ bình thường, mọi quyết định liên quan đến Messi đều chịu sự chú ý rất lớn. Điều đó có thể ảnh hưởng ở một vài pha bóng".

Ảnh: Olé

Tuy nhiên, theo tác giả, điều đó hoàn toàn khác với việc cho rằng Argentina chiến thắng nhờ được trọng tài chống lưng. "Từ việc có một vài tình huống gây tranh cãi đến kết luận Argentina thắng nhờ trọng tài là cả một khoảng cách rất lớn".

Khép lại bài bình luận, Olé nhấn mạnh rằng Albiceleste đã viết nên giai đoạn thành công nhất lịch sử bằng chính màn trình diễn trên sân cỏ. "Dù World Cup 2026 kết thúc thế nào, Argentina cũng đã ghi tên mình vào lịch sử. Không phải nhờ các trọng tài. Đừng tin vào những thuyết âm mưu đang được tạo ra từ bên ngoài".