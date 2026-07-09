Đừng đánh thức con thú bên trong Messi!

Sau màn ngược dòng điên rồ của Argentina trước Ai Cập, huyền thoại ngườápThierry Henry đã kể lại một câu chuyện thời còn khoác áo Barcelona để lý giải vì sao Lionel Messi luôn biết cách tạo nên khác biệt.

Chắc chắn rồi, Lionel Messi chính là người hùng của Argentina. Bị Ai Cập dẫn trước 0-2, sút hỏng phạt đền và gần như im tiếng trong hơn 70 phút, đội trưởng Albiceleste vẫn bùng nổ đúng thời khắc quyết định. Anh kiến tạo cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số, trực tiếp ghi bàn gỡ hòa rồi truyền cảm hứng để Enzo Fernandez hoàn tất màn ngược dòng 3-2 đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026.

Với nhiều người, đó là thiên tài. Nhưng với huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry, người từng sát cánh cùng Messi tại Barcelona, điều làm nên sự khác biệt của siêu sao người Argentina còn nằm ở tinh thần cạnh tranh gần như không ai có được.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bình luận trên Fox Soccer, cựu tiền đạo người Pháp nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ trên sân tập Barcelona và đưa ra lời cảnh báo đầy thú vị. "Có một điều với Leo là: đừng bao giờ đánh thức con thú bên trong cậu ấy".

Henry cho biết ông đã tận mắt chứng kiến điều đó không ít lần. Theo lời kể của cựu danh thủ người Pháp, trong một buổi tập, các cầu thủ liên tục phàn nàn vì huấn luyện viên không thổi còi sau những pha phạm lỗi. "HLV nói: 'Đừng phàn nàn, vì trong trận đấu thực tế cũng sẽ có những tình huống như vậy".

Chính câu nói ấy lại vô tình khiến Messi thay đổi hoàn toàn. "Bạn chỉ cần nhìn vào mắt Leo là biết. Cậu ấy lập tức chuyển sang một trạng thái khác". Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Messi bắt đầu lao vào cướp bóng, ghi bàn, rồi lại cướp bóng, lại ghi bàn. "Cậu ấy ghi ba bàn liên tiếp. Cướp bóng, ghi bàn. Cướp bóng, ghi bàn. Rồi lại cướp bóng, ghi bàn".

Sau màn "hủy diệt" các đồng đội trên sân tập, Messi chỉ quay sang nói đúng một câu: "'Lần sau thì nhớ thổi còi nhé"".

Thierry Henry và Messi từng là đồng đội sát cánh ở Barca (Ảnh: Getty)

Henry khẳng định đó là khoảnh khắc ông hiểu rằng khi Messi bước vào trạng thái cạnh tranh cao nhất, gần như không ai có thể ngăn cản. "Khi Leo ở trong trạng thái đó, rất khó để cản cậu ấy".

Câu chuyện của Henry khiến nhiều người liên tưởng ngay đến trận đấu với Ai Cập. Messi đã trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu World Cup 2026. Anh đá hỏng phạt đền, bị hàng thủ Ai Cập phong tỏa và nhiều lần bất lực trước phong độ xuất thần của thủ môn Mostafa Shobeir.

Nhưng càng bị dồn vào chân tường, Messi càng nguy hiểm. Chỉ trong hơn 10 phút cuối trận, anh trực tiếp góp "dấu giày" vào hai bàn thắng giúp Argentina hồi sinh trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Có lẽ đó cũng chính là điều Thierry Henry muốn nói. Đừng bao giờ nghĩ Messi đã hết nguy hiểm chỉ vì anh im lặng trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bởi một khi "con thú" bên trong thức giấc, điều tiếp theo đối thủ phải đối mặt thường là... một màn ngược dòng không tưởng.