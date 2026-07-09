Đại chiến Anh - Na Uy hot rần rần khi Haaland - Bellingham đối đầu, đôi bạn thân khiến fan phát cuồng vì "chemistry" quá đỉnh

Từ đồng đội thân thiết đến đối thủ ở World Cup: Tình bạn đặc biệt giữa Haaland và Bellingham gây sốt trước đại chiến Anh vs Na Uy.

Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn so tài giữa hai ứng viên vô địch, mà còn bởi lần tái ngộ đầy cảm xúc của Jude Bellingham và Erling Haaland - hai người bạn thân từng sát cánh trong màu áo Borussia Dortmund.

Vài năm trước, Haaland và Bellingham từng tạo nên một trong những cặp đôi đáng xem nhất Bundesliga. Cùng gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2020, bộ đôi nhanh chóng gây ấn tượng nhờ sự ăn ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ảnh: Alamy

Ảnh: Reuters

Tình bạn ấy vẫn được duy trì cho đến nay, dù Haaland chuyển sang Manchester City còn Bellingham trở thành ngôi sao của Real Madrid. Mỗi người đều vươn lên hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc và dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt.

Những năm gần đây, mạng xã hội nhiều lần lan truyền các đoạn video ghi lại khoảnh khắc cả hai bảo vệ hoặc trêu đùa nhau. Một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất là khi Haaland bước vào can ngăn trong lúc Bellingham xảy ra tranh cãi với đối thủ trên sân. Ở một dịp khác, tiền vệ người Anh còn bất ngờ hôn nhẹ lên má người đồng đội cũ trong lúc phỏng vấn để pha trò, khiến cả hai cùng bật cười.

Ảnh: BT Sport

Chính vì những tương tác tự nhiên đó, nhiều CĐV còn hài hước ví tình bạn của Haaland và Bellingham với bộ phim truyền hình "Heated Rivalry", tác phẩm đang được yêu thích với nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa hai đối thủ trong làng khúc côn cầu.

Sự ngưỡng mộ giữa hai ngôi sao cũng được thể hiện qua những phát biểu trong nhiều năm qua. Năm 2021, Haaland từng dành lời khen cho Bellingham khi người đồng đội mới 18 tuổi. "Bellingham còn kém tôi ba tuổi. Điều đó thật khó tin. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường".

Đáp lại, Bellingham khẳng định tài năng của Haaland không phải điều xuất hiện ngẫu nhiên. "Tôi luôn nói với mọi người rằng cậu ấy tuyệt vời đến thế nào. Những gì Haaland làm được không hề là may mắn. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ mỗi ngày và ngoài sân cỏ còn là một con người tuyệt vời hơn cả một tiền đạo xuất sắc".

Ảnh: Tim Stewart

Sau khi Haaland chuyển tới Manchester City vào năm 2022, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau. Trong thời gian World Cup 2022 diễn ra, Bellingham tiết lộ Haaland luôn gửi lời chúc may mắn trước mỗi trận đấu và nhắn tin động viên sau khi trận đấu kết thúc.

Ngay cả khi tuyển Anh bị Pháp loại khỏi World Cup 2022, Haaland cũng để lại bình luận dưới bài đăng của người bạn với dòng ngắn gọn: "Thật là một cầu thủ tuyệt vời".

Ở cấp CLB, cả hai cũng nhiều lần dành sự tôn trọng cho nhau. Sau khi ghi bàn quyết định giúp Real Madrid đánh bại Manchester City tại Champions League hồi đầu năm 2025, Bellingham còn tái hiện màn ăn mừng đặc trưng của Haaland trước khi gọi tiền đạo người Na Uy là "tiền đạo số 9 hay nhất thế giới".

Cuối tuần này, tình bạn sẽ được gác lại trong 90 phút khi Bellingham và Haaland trở thành đối thủ trực tiếp ở trận tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami. Một người sẽ cùng tuyển Anh tiến vào bán kết, người còn lại buộc phải dừng bước, nhưng kết quả đó nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi mối quan hệ đặc biệt giữa hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu.