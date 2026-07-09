Trọng tài Argentina bắt trận Pháp gây tranh cãi, HLV Deschamps tuyên bố: "Đối thủ của Pháp là Maroc chứ không phải vua áo đen"

HLV đội tuyển Pháp thản nhiên trước quyết định bổ nhiệm trọng tài của FIFA.

Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 đầy duyên nợ giữa Pháp và Maroc, HLV trưởng Didier Deschamps đã lên tiếng gạt bỏ mọi sự hoài nghi xung quanh việc FIFA bổ nhiệm một tổ trọng tài toàn người Argentina điều hành trận đấu này.

"Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các trọng tài. Đối thủ của chúng tôi vào thứ Sáu tới là Maroc, chứ không phải các vị vua áo đen", Deschamps chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

HLV tuyển Pháp thản nhiên trước quyết định của FIFA, tập trung vào lối chơi của Pháp (Ảnh: Getty)

Quyết định phân công trọng tài chính Facundo Tello cùng các trợ lý đồng hương ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Lý do là bởi mối thâm thù bóng đá sâu sắc giữa Pháp và Argentina kể từ sau trận chung kết World Cup 2022 nghẹt thở tại Doha. Mối quan hệ giữa hai nền bóng đá càng trở nên căng thẳng sau những vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc của các cầu thủ Nam Mỹ nhắm vào tuyển Pháp.

Làn sóng tranh cãi xung quanh công tác trọng tài càng bị đẩy lên cao sau những phản ứng dữ dội từ truyền thông Bắc Phi. Trước đó, trọng tài người Pháp Francois Letexier đã hứng chịu "gạch đá" từ dư luận sau khi đưa ra những quyết định được cho là có lợi cho Argentina trong chiến thắng của đội bóng này trước Ai Cập ở vòng 16 đội.

Sự điềm tĩnh của Deschamps cũng phản ánh tâm lý chung của các học trò. Thủ thành dự bị Robin Risser thừa nhận giữa Pháp và Argentina luôn có một sự "cay đắng" nhất định sau những va chạm trong quá khứ, nhưng anh khẳng định toàn đội không hề hoang mang: "Nếu các trọng tài này được chọn, đó là vì họ có đủ năng lực ở cấp độ giải đấu cao nhất. Chúng tôi không bận tâm về điều đó".

Thay vì sa đà vào những tranh cãi bên lề, nhà cầm quân 57 tuổi muốn các học trò tập trung tối đa vào chuyên môn. Deschamps nhận định Maroc – đối thủ mà Pháp từng đánh bại 2-0 ở bán kết năm 2022 đã tiến bộ vượt bậc và sẽ mang đến một thử thách chiến thuật hoàn toàn khác so với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng trước. Ông đánh giá rất cao sự hiệu quả và tính tổ chức của đại diện Bắc Phi, đồng thời khẳng định Les Bleus sẽ bước vào trận tái đấu này với sự thận trọng lớn nhất để bảo vệ tấm vé vào bán kết.