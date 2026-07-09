FIFA gây tranh cãi: Xoá thẻ cho cầu thủ Mỹ nhưng từ chối xoá thẻ vàng của Olise tuyển Pháp

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) gây tranh cãi nảy lửa về tính nhất quán trong công tác điều hành tại World Cup 2026 khi xoá thẻ cho cầu thủ Mỹ nhưng từ chối tuyển Pháp.

FIFA đã chính thức bác bỏ đơn khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) về việc xóa thẻ vàng cho tiền vệ Michael Olise. Án phạt này xuất phát từ pha va chạm giữa ngôi sao 24 tuổi với Matias Galarza trong chiến thắng sát nút 1-0 của "Les Bleus" trước Paraguay tại vòng 32 đội diễn ra vào ngày 5/7. Điều đáng nói, các góc quay chậm từ truyền hình chỉ ra rằng Olise dường như không hề có tác động rõ ràng nào đến đối thủ, khiến quyết định của trọng tài bị phản ứng dữ dội.

Dù bằng chứng truyền hình khá rõ ràng, nỗ lực đòi lại công bằng của người Pháp đã đổ sông đổ biển. Trong buổi họp báo trước thềm trận tứ kết gặp Maroc, HLV Didier Deschamps không giấu nổi sự thất vọng khi xác nhận: "Sáng nay, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ FIFA. Chiếc thẻ vàng vẫn được giữ nguyên".

Olise bị giữ nguyên thẻ vàng (Ảnh: Getty)

Quyết định này đẩy Olise vào "vòng nguy hiểm". Anh sẽ phải bước vào cuộc chạm trán nảy lửa với Maroc với tâm lý đè nặng, bởi chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng nữa, tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich sẽ ngay lập tức bị treo giò ở trận bán kết nếu Pháp giành quyền đi tiếp. Đây được xem là tổn thất tiềm tàng cực lớn cho hàng công của "Gà trống Gaulois" khi Olise đang đóng vai trò là một trong những ngòi nổ quan trọng nhất.

Phan quyết từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cũng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Dư luận đặt dấu hỏi lớn về sự nhất quán trong cách xử lý kỷ luật của FIFA tại giải đấu năm nay. Trước đó không lâu, tổ chức này từng gây chấn động khi quyết định xóa án treo giò cho Folarin Balogun của tuyển Mỹ dù cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc Balogun được "tháo vòng kim cô" trong khi Olise bị từ chối xóa một chiếc thẻ vàng oan uổng đang khiến công tác trọng tài tại World Cup 2026 tiếp tục rơi vào tâm điểm của những chỉ trích.