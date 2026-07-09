Bị xoáy vào nỗi đau 28 năm mới dự World Cup của Na Uy, Haaland đáp hài hước: "Tôi mới 25 tuổi, lỗi tại tôi chắc?"

Erling Haaland và câu trả lời đầy cá tính sau chiến tích lịch sử tại World Cup 2026.

Sau khi ghi cú đúp lịch sử giúp đội tuyển Na Uy đánh bại Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026, siêu tiền đạo Erling Haaland đã có màn đáp trả đầy cá tính trước những câu hỏi xoáy sâu vào cơn khát danh hiệu kéo dài gần ba thập kỷ của bóng đá nước nhà.

Haaland giúp Na Uy lần đầu tiên lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất hành tinh, mà còn chính thức chấm dứt 28 năm dài đằng đẵng bóng đá nước này vắng bóng tại World Cup (kể từ năm 1998).

Ngay trong phòng họp báo trước trận đấu gặp Anh ở tứ kết, khi các phóng viên quốc tế liên tục nhắc về cột mốc "28 năm chờ đợi" như một áp lực đè nặng lên thế hệ hiện tại, chân sút 25 tuổi đã có màn đáp trả thẳng thắn, đậm chất ngông nghênh nhưng không kém phần thực tế:

"Những gì chúng tôi làm được thật kinh ngạc. Bóng đá Na Uy đã phải mất tới 28 năm, đó là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng tôi năm nay mới 25 tuổi, các bạn không thể đổ lỗi cho tôi vì chuyện đó được. Có chăng, hãy đổ lỗi vì tôi đã đưa Na Uy tới giải đấu năm nay".

Haaland trả lời truyền thông đầy hài hước gây sốt toàn cầu (Ảnh: Getty)

Phát biểu này ngay lập tức gây bão trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo thể thao lớn đánh giá câu trả lời của Haaland là một sự giải tỏa tâm lý hoàn hảo, biến những áp lực truyền thông thành bàn đạp để khẳng định vị thế cá nhân và tập thể.

Bên cạnh sự hài hước, tiền đạo sinh năm 2000 cũng không giấu nổi sự xúc động trước chiến thắng lịch sử: "Thật không thể tin nổi. Tôi chưa từng mơ về điều này trong đời. Tôi từng mơ được chơi bóng tại World Cup cùng Na Uy, nhưng thành thật mà nói, thắng cả Brazil thì quả là điều điên rồ. Đôi khi tôi phải tự véo vào tay mình vì mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy".

Với 7 bàn thắng ghi được kể từ đầu giải, Erling Haaland đang là đầu tàu kéo con thuyền Na Uy tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thử thách tiếp theo của Haaland và các đồng đội sẽ là cuộc chạm trán đầy duyên nợ với đội tuyển Anh tại Miami, anh sẽ gặp lại những người đồng đội quen thuộc tại Premier League.